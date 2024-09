Израел порази хиляди ракетни установки в Южен Ливан

И зраелските военни (ЦАХАЛ) съобщиха, че военновъздушните им сили са поразили хиляди ракетни установки в Южен Ливан, предаде АФП.

Според ЦАХАЛ съоръженията са представлявали „непосредствена“ заплаха поради нарасналите опасения от разпалване на война с ливанската групировка "Хизбула".

Israel has conducted over 100 airstrikes in the past four hours on southern Lebanon. pic.twitter.com/czHHnX6hkd

„Израелските самолети са поразили хиляди пускови установки, които са били готови за незабавна употреба за изстрелване към израелска територия, както и приблизително 180 други, неуточнени цели“, заявиха израелските военни.

По-рано на 21 септември ЦАХАЛ съобщиха, че започват нови удари по Ливан, след като ден по-рано израелски ракетни удари по столицата Бейрут убиха 31 души, сред които висшият командир на "Хизбула" Ибрахим Акил.

Иран осъди убийството на военен лидер на "Хизбула" в Бейрут, няма да отмъщава

В отговор на съобщението за нови израелски удари, Хизбула заяви, че е изстреляла „залп от ракети „Катюша“, по две израелски казарми в Северен Израел.

🚨🇱🇧❗: #Hezbollah confirms the death of senior military commander Ibrahim Aqil, along with 14 other commanders and fighters, in an Israeli airstrike on Beirut yesterday. https://t.co/7sFKbDjPPb pic.twitter.com/TsWKhaTR5F