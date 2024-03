"Той е като хлебарка": Тръмп води пред Байдън в предизборната надпревара с 5%

Д ни преди най-голямата нощ на президентския предизборен сезон ново проучване ще предизвика тревога у Джо Байдън, който изостава от вероятния си претендент за Белия дом Доналд Тръмп.

Проучването на регистрираните гласоподаватели в цялата страна, проведено от "Ню Йорк Таймс" и Сиена Колидж, установи, че ако изборите се проведат днес, 48% биха избрали Тръмп, а 43% - Байдън. Допитването се провежда непосредствено преди "супервторника" - когато в повече от дузина американски щати се провеждат състезания за президентска номинация в упражнение, което се очаква окончателно да сложи край на предизвикателството на останалата съперничка на Тръмп от Републиканската партия Ники Хейли.

Проучването показва, че президентът Байдън се бори, въпреки многото положителни икономически показатели, да убеди обикновените американци, че неговата политика работи за тях.

Имунитетът на Тръмп: Върховният съд на САЩ се съгласи да разгледа казуса

Само един на всеки четирима заяви, че страната се движи в правилната посока, а повече от два пъти повече избиратели заявиха, че политиките на Байдън по-скоро са им навредили, отколкото помогнали.

Важно е да се отбележи, че проучването установи отслабване на подкрепата за Байдън сред някои обикновено надеждни избиратели на Демократическата партия, включително сред избирателите от други националности.

И докато Тръмп е обединил базата си до забележителна степен - 97% от гласувалите за него през 2020 г. са заявили, че ще го направят отново - само 83% от избирателите на Байдън през 2020 г. са обещали да останат с него, а цели 10% сега подкрепят Тръмп.

