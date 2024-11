Тийнейджър уби шофьор на автобус, отказал да го превози

Т ийнейджър, който признава, че е убил шофьор на автобус при нападение, при което е удрял с глава и е нанасял „серия от удари“ на жертвата си, е задържан за четири години и четири месеца. Това предаде Sky News.

58-годишният Кийт Ролинсън почина в болница след сърдечен арест, получен след нападението на автогарата в Елджин през февруари.

16-годишният младеж, който по време на инцидента е бил на 15 години и не може да бъде назован по юридически причини, първоначално е обвинен в убийство, но миналия месец се признава за виновен по по-лекото обвинение в убийство по непредпазливост.

В понеделник тийнейджърът беше осъден на задържане под стража във Върховния съд в Инвърнес.

По време на изслушването за признаване на вина през октомври Върховният съд в Единбург чу как момчето е прекарало вечерта в пиене на алкохол с други младежи в центъра на град Елджин на 2 февруари и е планирало да хване последния автобус за вкъщи.

Прокурорите заявиха, че Ролинсън е отказал да му позволи да се качи в автобуса поради „забележимо нетрезвото“ му състояние.

Тийнейджърът се скарал с шофьора, при което Ролинсън изключил двигателя и уведомил пътниците, че няма да тръгне, докато момчето не слезе от превозното средство.

Твърди се, че докато е бил в залата, тийнейджърът е насочил телефона си към лицето на Ролинсън и очевидно го е снимал.

Заместникът на адвоката Джон Кийнан заяви пред съда: Починалият грабнал телефона, което доведе до физическа борба, по време на която обвиняемият ударил починалия по главата.

„Борбата продължи и починалият хвърли телефона на земята, след което го удари няколко пъти. В този момент обвиняемият напълно губи контрол и започва да нанася удари по главата и тялото на починалия. Жертвата не отвърнала на ударите, а се опитал да се измъкне от обвиняемия“, казва Кийнан.

