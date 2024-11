„Секс. Клоуни. Убийство“: Кой застреля от упор Марлин Уорън

П рез 1990 г. е уикендът на Деня на паметта и Джо Аренс с нетърпение очаква да се забавлява с приятелите си.

21-годишният Аренс закусвал и гледал телевизия с някои от приятелите си, които останали да пренощуват в къщата му в Уелингтън, Флорида, в окръг Палм Бийч, когато някой почукал на вратата.

Майка му, 40-годишната Марлене Уорън, отишла да види кой е той. Когато отворила вратата, видяла нещо, което изглеждало като доставчик, облечен в клоунски костюм, перука и клоунски грим, който държал кошница с цветя и носел балони.

„Колко хубаво!“, чува Аренс, че казва майка му. Секунди по-късно клоунът извадил пистолет и прострелял Уорън в устата от упор.

A Florida Mom Opened Her Door to a Clown Who Shot Her at Point Blank Range. Who Killed Marlene Warren? https://t.co/wzciQUMHE9