Експерти: Почти 600 души ще загинат от горещините в Англия и Уелс

И зследователи са установили, че близо 600 души в Англия и Уелс ще умрат в резултат на горещата вълна тази седмица, предаде ДПА.

(Във видеото: Проучване: Горещините увеличават смъртността от катастрофи заради агресия и умора)

Експерти от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина и Имперския колеж в Лондон са анализирали данни от последните десетилетия, за да прогнозират равнището на смъртност по време на горещите температури от четвъртък до неделя. Според техните прогнози около 570 души ще умрат от горещините през четирите дни.

Очаква се броят на смъртните случаи да достигне 266 днес, когато горещините ще бъдат най-интензивни. Най-голям брой смъртни случаи се очакват в Лондон - 129.

Heatwave 'to kill nearly 600 people' as weekend temps hit 32C, experts warn https://t.co/hx9bqCf1Op pic.twitter.com/pJ4HZPJ8hS