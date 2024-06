А мерикански журналист, станал говорител на въоръжените сили на Украйна, е включен в списъка на Кремъл за издирване на престъпници.

Сара Аштън-Кирило пристига в Украйна през март 2022 г., около месец след нахлуването на Русия в източноевропейската ѝ съседка, за да отразява войната като репортер. Наричана първият транссексуален военен кореспондент, тя в крайна сметка се отказва от журналистическата професия, за да се запише във Въоръжените сили на Украйна и работи като боен медик, преди да се издигне до ранг на т.нар. говорител на Силите за териториална отбрана на Въоръжените сили на Украйна.

Според руската държавно спонсорирана медия ТАСС тя е обявена за издирване в криминалната база данни на Русия, която е част от руското Министерство на вътрешните работи. Предполагаемото престъпление, за което е издирвана, не е уточнено.

„Тези запечатани и изфабрикувани обвинения срещу мен са олицетворение на Русия на руския президент Владимир Путин. Кремъл е изфабрикуван режим, който води геноцидна война срещу Украйна въз основа на постоянно променящи се, безсмислени причини с единствената цел да подкрепи провалената терористична държава на Путин“, казва Аштън-Кирило.

През февруари Федералната служба за финансов мониторинг на Руската федерация я включва в списъка на екстремистите и терористите.

Over the past 10 years, Russia has convincingly proved that any scenario proposed by Russia does not lead to the establishment of a real long-term peace. https://t.co/etnENwQbjp

ТАСС съобщи, че поставянето на Аштън-Кирило в базата данни произтича от кореспонденция през октомври 2023 г., когато тя говори в публикувано видео за неназовани руски „пропагандисти“, които уж щели да си платят за престъпленията.

В резултат на това ръководителят на руския Следствен комитет Александър Бастрикин разпоредил изявленията ѝ да бъдат проверени за заплахи към журналисти, държавни служители и обществени фигури. Загрижеността беше подкрепена от руското външно министерство, което постави Аштън-Кирило в един кюп с „други украински неонацисти и техните спонсори“, чиито думи и действия предоставят на света „неопровержими доказателства за терористичния характер на кървавия режим на украинския президент Володимир Зеленски“.

През септември Аштън-Кирило заяви пред украинската медия „Укринформ“, че поради възгледите на Русия за общността на ЛГБТК и неблагоприятните реакции на страната към „нападенията“ на външни лица, ролята ѝ на говорител е нов вид военна позиция.

Today I was presented with the Armed Forces of Ukraine’s Commander in Chief’s Golden Cross Badge of Honor.



I’ll have more to say about this award in the coming days.



Still processing.



Victory is Ukraine. pic.twitter.com/WIKOrGKpN0