Русия предупреди, че това ще се случи, ако САЩ разположат ракети в Европа и Азия

Р усия може да вземе допълнителни мерки за ядрено възпиране, ако САЩ разположат ракети с малък и среден обсег в Европа и Азия, заяви в интервю за РИА Новости външният министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

През април САЩ обявиха, че планират да разположат ракети в Индийско-тихоокеанския регион в отговор на засилваща, според преценката на Вашингтон, милитаризация на Китай, припомня Ройтерс.

Russia says it may take extra nuclear deterrence steps if US puts missiles in Europe/Asia



