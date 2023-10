Терорът в Израел: Родители успяват да скрият и спасят своите близнаци, преди да бъдат жестоко убити

И тай и Хадар Бердичевски - и двамата на 30 години, са били нападнати в дома си в Кфар в Южен Израел, разположен на около три мили източно от Ивицата Газа, пише израелското издание Walla.

Терористи на "Хамас" нахлули в дома на двойката. Младите родители успяват да скрият 10-месечните си близнаци.

Итай и Хадар, които скрили бебетата си в бомбоубежище, се опитали да отблъснат терористите, но били жестоко убити, съобщава информационния сайт.

"Бебетата са били оставени сами повече от 12 часа, докато бъдат намерени и спасени. Представете си ужаса, който са изпитали двама уплашени родители, които са направили всичко възможно да опазят живота на своите деца". Това пише израелският посланик в Колумбия Гали Даган в социалната мрежа X.

Местни издания пишат, че израелски войски са открили невредими часове по-късно. От армията посочват, че са ги предали на баба им.

Безпрецедентната атака на "Хамас" през уикенда доведе до смъртта на хиляди души от двете страни на войната.

Бойци от ислямистката групировка убиха най-малко 800 израелци, раниха около 2000 и отвлякоха десетки други, като нападнаха израелски общности в най-смъртоносната атака, която страната е виждала след войната от Йом Кипур през 1973 г.

Най-малко 260 души бяха убити по време на музикален фестивал, след като тежко въоръжени терористи прелетяха с парашут през границата с Ивицата Газа.

