Тръмп печели убедително подкрепата на републиканците в Ню Хемпшир

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп печели първичните избори на републиканците в американския щат Ню Хемпшир, отбелязват световните агенции, като се позовават на обобщени частични данни на американските медии от вота там.

При преброени над 60 процента от бюлетините, подадени на първичния вот на Републиканската партия, Тръмп получава 54 процента, а опонентката му Ники Хейли - 44 процента.

Тръмп постигна убедителна победа и на партийните събрания в щата Айова на 15 януари, с които се откри цикълът на надпреварата за спечелване на републиканската номинация за президентските избори.

С новата негова победа - тази в Ню Хемпшир, се очертава повторение на двубоя от 2020 г. между Тръмп и Джо Байдън на президентските избори през идния ноември.

Резултатът в Ню Хемпшир е неуспех за бившата постоянна представителка на САЩ в ООН Ники Хейли, която завърши на второ място, въпреки че инвестира значително време и финансови средства в щата, известен с независимия си характер.

Тя е последният значим претендент за номинацията на Републиканска партия за президентските избори, след като губернаторът на щата Флорида Рон Десантис прекрати кандидатпрезидентската си кампания през уикенда, което ѝ позволи да води своята кампания като единствената алтернатива на Тръмп.

Съюзниците на Тръмп засилиха натиска върху Хейли да се откаже от надпреварата още преди затварянето на избирателните секции, но Хейли обеща да продължи кампанията си и след обявяването на резултатите. В речта си пред своите поддръжници тя засили критиките си към бившия президент, като постави под въпрос неговата умствена проницателност и представи себе си като кандидат на обединението, който ще доведе до смяна на поколенията.

"Тази надпревара далеч не е свършила. Остават още десетки щати", каза Хейли, докато някои от присъстващите повтаряха: "Не е свършила!"

В същото време Тръмп вече може да се похвали, че е първият кандидат за президент на Републиканската партия, който печели първичните избори в Айова и Ню Хемпшир, откакто през 1976 г. двата щата застанаха начело на изборния календар, силен признак за това колко бързо републиканците се обединиха около него, за да го направят свой кандидат за трети пореден път.

Тръмп постигна особено високи резултати в най-консервативните райони на щата, докато Хейли спечели в по-либералните.

Donald Trump appears all but assured to challenge Joe Biden for the Presidency, after a comfortable win in the first Republican primary in New Hampshire.



READ: https://t.co/72IXBObDVd @JeKearsley #9News pic.twitter.com/eW5mH7gYy5 — 9News Sydney (@9NewsSyd) January 24, 2024

Единствените райони, в които Хейли води пред Тръмп според предварителните резултати, са населени места, чиито жители са с демократични възгледи като столицата на щата град Конкорд, а също градовете Кийн и Портсмът.

С лесните си победи в тези два първи щата, където се провеждат първични избори, Тръмп демонстрира способност да обедини фракциите на голямата стара Републиканска партия твърдо зад себе си.

Около половината от гласоподавателите републиканци на първичните избори в щата Ню Хемпшир обаче заявиха, че са много или донякъде загрижени, че Тръмп е твърде краен, за да успее да спечели общите избори, сочи социологическо проучване на електората в щата на "АП Воуткаст", поръчано от Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че само около една трета от тях казват същото за Хейли.

Според прогнозните резултати на "Едисън рисърч" Тръмп има 55,6 процента срещу 42,8 процента за Хейли при 33 процента преброени гласове. Това означава, че Тръмп ще спечели минимум 12 от делегатите на щата Ню Хемпшир, а Хейли - 9, като все още един делегат остава да бъде разпределен, отбелязва Ройтерс