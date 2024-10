"Хизбула" разпространи аудиозапис от Хасан Насрала

Л иванската войнствена групировка "Хизбула" разпространи аудиозапис на убития си лидер Хасан Насрала.

Това се случи малко повече от две седмици след като израелски въздушен удар отне живота му в южната част на Бейрут, предаде АФП.

##Hezb-Allah publishes this video showing a “speech of the Martyr Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah to the fighters during one of the military manoeuvres” pic.twitter.com/za3t16lavA