Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

22 декември 2025, 14:12
Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет
Снимката е илюстративна   
Източник: AP/БТА

И талианска туристка загина при сблъсък между два круизни кораба в района на шлюза до египетския град Есна на река Нил, южно от Луксор, съобщи онлайн изданието Egypt Independent. 

Круизен лайнер и кораб се сблъскаха във Венеция (Видео)

Инцидентът се е случил, докато корабът "Опера" е плавал от Асуан към Луксор, информира египетската Обща администрация за речен транспорт. След преминаването през шлюза екипажът на съда е бил изненадан от рязка маневра на кораба "Бo риваж", плаващ в обратната посока.

Маневрата е нарушила правилата за навигация, според които предимство има движещият се по течението кораб. 

Шлеп и лодка се сблъскаха в Нил, има жертви

При сблъсъка са били повредени носа на "Опера" и три каюти на "Бо риваж", при което 47-годишна италианска туристка е получила тежки наранявания и е починала в интензивното отделение на специализираната болница "Тайба" в Есна. 

Лицензът на капитана на "Бо риваж" е отнет, а случаят е предаден на прокуратурата.

Източник: Специално за БТА от Екатерина Антонова    
Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Мъж загина, затиснат от АТВ-то си в Пернишко

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Мъск стана първият човек с нетно състояние от $700 милиарда

Имен ден имат хората с тези красиви имена...
Преди 7 часа
Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима
Преди 6 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Преди 7 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Преди 5 часа

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Свят Преди 59 минути

Посетители от 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция), които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване

.

Русо, червено или обръснато: Най-смелите трансформации на прическите на звездите

Любопитно Преди 1 час

От Ким Кардашиян и Ариана Гранде до Риана и Майли Сайръс – холивудските звезди доказват, че драматичната промяна на косата често бележи нов етап в живота, кариерата и личната им идентичност

Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

България Преди 1 час

Поскъпнали са кашкавалът, свинското месо и краставиците

,

Защо винаги ни се яде шоколад и как да контролираме желанието

Любопитно Преди 1 час

Шоколадът стимулира нервната система, повишава нивата на ендорфини, осигурява бърза енергия и се свързва с асоциации за радост и награда

Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

България Преди 1 час

Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Експертите по безопасност на храните никога не ядат тези ястия в ресторанти

Любопитно Преди 1 час

Най-рисковите храни за консумация не са тези, които потребителите очакват

След протестите в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

Принцеса Беатрис отказа поканата на Андрю за Коледа

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата планира да прекара празниците в чужбина, отказвайки покани от баща си Андрю в Уиндзор и от краля в Сандрингам

Гръцките фермери продължават с блокадите

Свят Преди 2 часа

Те обаче обещаха облекчаване на движението по празниците

.

Джейк Пол и Антъни Джошуа

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 20 декември, около 6:50 ч.

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Любопитно Преди 2 часа

Разбери повече тук

