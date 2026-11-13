Парите ни

КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро след инцидент с дете във Варна

Друго дете също е пострадало на същата площадка, а установена още през февруари повреда не е била отстранена

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 ноември 2026, 17:42
КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро след инцидент с дете във Варна

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи максималната санкция от 30 000 евро на голяма търговска верига след инцидент с 4-годишно дете на площадка за игра в неин магазин във Варна. Проверката установила, че на същото съоръжение вече е пострадало друго дете, а опасна повреда, описана при предишна инспекция, не е била отстранена.

Инцидентът е станал на 6 октомври 2026 г., когато детето паднало от вертикална площадка за игра на закрито. Родителите му подали жалба до КЗП на 12 октомври, а още на следващия ден инспекторите извършили проверка.

КЗП откри нарушения на детски площадки и атракциони преди 1 юни

Втори инцидент на същата площадка

При проверката станало ясно, че през януари 2026 г. друго дете също е пострадало след падане от същото съоръжение. За този случай обаче родителите не са подавали сигнал до комисията.

Още по-притеснителното е, че при годишна инспекция през февруари 2026 г. вече е била установена липса на част от предпазното меко покритие на площадката. Повредата е била описана в доклада за безопасност, но не е отстранена.

Според КЗП именно липсващият материал е довел до образуването на необезопасен отвор, през който е паднало 4-годишното дете през октомври.

Какви нарушения са установени

Детската площадка представлява закрито вертикално съоръжение на три нива, оборудвано с въжени препятствия, стълба, тунелна пързалка и платформи за игра.

В хода на проверката са представени два доклада от контролни органи, които установяват сериозни проблеми с безопасността.

Сред тях са стърчащи метални нишки от повредени въжета и липсваща част от мекото предпазно покритие от вътрешната страна на десния вход на площадката.

Шокиращи условия в детски лагер край морето: Извадени контакти и прогнили парапети

Установените нарушения са в противоречие с изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за безопасността на площадките за игра и европейския Регламент 2023/988 относно общата безопасност на продуктите.

Площадката е затворена

Още на 15 октомври КЗП е издала заповед за забрана на достъпа до съоръжението. Площадката е физически ограничена, а забраната е ясно обозначена.

Комисията е забранила и предоставянето на пазара на този вид триетажно съоръжение за игра.

Решението е мотивирано с риска от сериозни увреждания, особено предвид височината на площадката и факта, че тя е предназначена за деца.

Метален баскетболен кош се срути на игрище в „Лагера“, пълно с деца

На търговската верига е наложена най-високата предвидена в закона имуществена санкция от 30 000 евро.

При определянето ѝ КЗП е взела предвид двата инцидента с пострадали деца, както и обстоятелството, че установената още през февруари повреда не е била отстранена.

Наказателното постановление подлежи на обжалване.

Редактор: Маргарита Костадинова
Комисия за защита на потребителите детска площадка инцидент с дете търговска верига санкция безопасност на деца Варна необезопасено съоръжение опасна повреда нарушения
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Огромно задръстване на АМ

Огромно задръстване на АМ "Тракия" след катастрофа

Милен Иванов: Не може на всяка мъгла полицай

Милен Иванов: Не може на всяка мъгла полицай

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

carmarket.bg
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 23 часа
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 23 часа
Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан
Ексклузивно

Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан

Преди 21 часа
Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“
Ексклузивно

Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спасиха с хеликоптер дете, глътнало част от химикал

Спасиха с хеликоптер дете, глътнало част от химикал

България Преди 39 минути

В болницата в Разлог е оказана незабавна медицинска намеса

Смяна в ръководството на Kaufland България

Смяна в ръководството на Kaufland България

България Преди 1 час

Петя Владимирова поема поста председател на Управителния съвет

„Такси за рая“ - пътуване между смеха и абсурда и едно бдение, което се превръща в балканска комедия

„Такси за рая“ - пътуване между смеха и абсурда и едно бдение, което се превръща в балканска комедия

Любопитно Преди 2 часа

Черната комедия на Иван Ничев и Тодор Чапкънов пристига с гала премиера на 1 декември

Ученик на 15 години беше арестуван с дрога в час

Ученик на 15 години беше арестуван с дрога в час

България Преди 2 часа

У него е намерено също малко количество наркотично вещество и електронна везна

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

България Преди 3 часа

Мъжът беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджи

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

България Преди 3 часа

Стремежът на Русия: Да се върнат сферите на влияние в Европа

Стремежът на Русия: Да се върнат сферите на влияние в Европа

Свят Преди 3 часа

"Стремежът на Кремъл е да се пренапише краят на Студената война, да се върнат сферите на влияние в Европа, а Русия да започне да се възприема отново като велика сила"

<p>Джони Деп разкри къде най-сетне е намерил &quot;абсолютен мир&quot;&nbsp;след бурното си минало</p>

Далеч от прожекторите: Джони Деп разкри къде най-сетне е намерил „абсолютен мир“ след бурното си минало

Любопитно Преди 4 часа

След като в детството си се мести близо 40 пъти, а в последните години премина през тежки съдебни битки, 63-годишният актьор призна, че е открил истинското си убежище на собствен остров на Бахамите

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

България Преди 4 часа

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Парите ни Преди 4 часа

Данни на НСИ показват спад на безработицата в България до 3,1%, но и по-малко заети

,

Древни съкровища и загадки в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 4 часа

Тази събота Мариана и Любо се връщат в Златния век на България от 16:30 ч. по NOVA

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

Любопитно Преди 5 часа

Кампанията ще предложи седем вечери с епични сюжети от 21:00 ч.

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

България Преди 5 часа

Той е задържан в Граничното полицейско управление в Свиленград

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

Свят Преди 5 часа

Въоръжени грабежи, откраднати милиони и постоянен страх: холивудските звезди от А-листата се оказаха на прицела на престъпници, които използват изкуствен интелект и социалните мрежи, за да следят графиците им и да набелязват домовете им, докато те са на снимки или пътуване.

Ива Петрова: „Топлофикация" дължи над 1,3 млрд. евро

Ива Петрова: „Топлофикация" дължи над 1,3 млрд. евро

България Преди 5 часа

Тя не разбира тезата, че „Топлофикация" – София плаща към „Булгаргаз" и БЕХ и затова не изпълнява инвестиционната си програма

Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Скопие: Ива Михайлова била в бар преди да иде в България

Свят Преди 5 часа

Министърът на вътрешните работи на Северна Македония заяви, че тя не е напуснала легално страната

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg
1

Силен фьонов вятър и температури над 25 градуса

sinoptik.bg

Защо огладняваме вечер, дори след обилна вечеря? Учените обясняват

Edna.bg

Маскирани мъже с ножове нахлуха в дома на Крис Хемсуърт в Австралия

Edna.bg

Как ще се разпределя енергийната помощ за бизнеса и домакинствата

Nova.bg

Над 340 сигнала за паднали дървета в София, няма пострадали хора

Nova.bg