КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро след инцидент с дете във Варна

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи максималната санкция от 30 000 евро на голяма търговска верига след инцидент с 4-годишно дете на площадка за игра в неин магазин във Варна. Проверката установила, че на същото съоръжение вече е пострадало друго дете, а опасна повреда, описана при предишна инспекция, не е била отстранена.

Инцидентът е станал на 6 октомври 2026 г., когато детето паднало от вертикална площадка за игра на закрито. Родителите му подали жалба до КЗП на 12 октомври, а още на следващия ден инспекторите извършили проверка.

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Втори инцидент на същата площадка

При проверката станало ясно, че през януари 2026 г. друго дете също е пострадало след падане от същото съоръжение. За този случай обаче родителите не са подавали сигнал до комисията.

Още по-притеснителното е, че при годишна инспекция през февруари 2026 г. вече е била установена липса на част от предпазното меко покритие на площадката. Повредата е била описана в доклада за безопасност, но не е отстранена.

Според КЗП именно липсващият материал е довел до образуването на необезопасен отвор, през който е паднало 4-годишното дете през октомври.

Какви нарушения са установени

Детската площадка представлява закрито вертикално съоръжение на три нива, оборудвано с въжени препятствия, стълба, тунелна пързалка и платформи за игра.

В хода на проверката са представени два доклада от контролни органи, които установяват сериозни проблеми с безопасността.

Сред тях са стърчащи метални нишки от повредени въжета и липсваща част от мекото предпазно покритие от вътрешната страна на десния вход на площадката.

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Установените нарушения са в противоречие с изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за безопасността на площадките за игра и европейския Регламент 2023/988 относно общата безопасност на продуктите.

Площадката е затворена

Още на 15 октомври КЗП е издала заповед за забрана на достъпа до съоръжението. Площадката е физически ограничена, а забраната е ясно обозначена.

Комисията е забранила и предоставянето на пазара на този вид триетажно съоръжение за игра.

Решението е мотивирано с риска от сериозни увреждания, особено предвид височината на площадката и факта, че тя е предназначена за деца.

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На търговската верига е наложена най-високата предвидена в закона имуществена санкция от 30 000 евро.

При определянето ѝ КЗП е взела предвид двата инцидента с пострадали деца, както и обстоятелството, че установената още през февруари повреда не е била отстранена.

Наказателното постановление подлежи на обжалване.