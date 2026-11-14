Любопитно

Една или три? Колко „големи любови“ има човек през живота си според експертите

Защо толкова често се вкопчваме в миналото и издигаме бившите си партньори на пиедестал? Психолози разкриват колко големи любови има човек през живота си и дали романтичната идея за единствената сродна душа е опасен мит

Стела Христова Стела Христова

14 ноември 2026, 06:56
Една или три? Колко „големи любови“ има човек през живота си според експертите
Източник: iStock

А ко искате да разберете какво е истинска любов, попкултурата и социалните мрежи рядко ни предлагат нещо по-различно от идеята за единствената сродна душа. Всички сме чували теориите – от сериала „Сексът и градът“, където героините обсъждат дали в живота имаш право само на две големи любови, до схващането, че се влюбваме истински точно три пъти: първата любов, трудната любов, която ни учи на уроци, и любовта, която ни лекува.

Но колко полезно е да рамкираме романтичната любов в толкова ограничени рамки? Истината ли е това, или просто се спъваме в романтична митология, подхранвана от носталгията, която е удобна истина за едни и вреден мит за други?

Източник: iStock/Getty Images

„Културно сме научени да вярваме в една-единствена, определяща любовна история“, казва д-р Мадлин Мейсън Роантри, консултиращ психолог, която обяснява тази теория най-вече с литературните класики.

„Има я навсякъде – посочвайки истории като „Ромео и Жулиета“ и „Брулени хълмове“ като основни примери. „Те са свързани по начин, който изглежда абсолютен, макар и разрушителен. Тези истории оформят нашите очаквания. Те издигат интензивността и постоянството и ни карат да вярваме, че най-смислената любов е тази, която ни завладява изцяло“, обяснява Роантри.

Все пак социалните нагласи са дълбоко вкоренени. И трудно се преодоляват, въпреки че няма абсолютно никакви научни или психологически доказателства в подкрепа на идеята, че лимитът ни за обич е ограничен.

„Това, което знаем със сигурност, е, че хората са способни да изграждат множество дълбоки привързаности през живота си“, пояснява Роантри. „Връзките, които изглеждат най-значими, често са тези, които са се случили в ключови формиращи периоди, или тези, съпроводени от интензивност, загуба и незавършен край. Това е част от причината да остават с нас. Ние не помним просто човека, а помним кои сме били самите ние тогава и какво е символизирала тази връзка.“, добавя още.

Трудната част идва от това как всичко това влияе върху очакванията ни занапред. Отиването на среща с очакването да бъдем пометени от „единствената си истинска любов“ прави така, че реалността – размяната на сухи думи с пълен непознат – се усеща като пълна загуба на време.

Източник: iStock/Getty Images

„Това може да създаде усещане за дефицит, сякаш има само един човек, който наистина ни пасва, а всичко останало е компромис“, казва психологът. „Това може да накара хората да идеализират минали връзки, особено ако са приключили внезапно. С течение на времето тези отношения се разкрасяват в спомените и новите партньори започват да се сравняват с нещо, което не е напълно реално.“, добавя още.

Друг важен аспект е възрастта. Често хората, които определяме като любовта на живота си, са тези, с които сме се запознали на млади години. Но приоритетите ни се променят с времето.

8 вида любов според древните гърци
16 снимки
секс
секс
флирт флиртуване
любов сърца

Колкото и очевидно да звучи, хората търсят различни неща от романтичната любов на 20 години в сравнение с това, което искат на 30 и след това. „Партньорът, от когото съм имал нужда на 25 години, не е било необходимо да разбира от отглеждане на деца или пенсии; на 60 години съм много по-малко впечатлен от музикалната колекция на някого“, казва д-р Сали Остин, клиничен психолог. „С напредването на възрастта ние не се отнасяме само към този един човек. Трябва да можем да изграждаме отношения и с неговите родители, колеги и деца. Не се съмнявам, че всеки от нас има човек, когото е обичал най-страстно, но мисля, че той най-вероятно е пасвал просто на онова конкретно време и място.“, добавя още. 

С други думи, истината може би е, че макар да има една голяма любов, перфектна за нас в даден момент от живота ни, е напълно възможно да се появи друга голяма любов, която да подхожда на нашата версия в друг етап, а след това дори още една.

Източник: iStock/Getty Images

„Способни сме да изпитаме смислена любов повече от веднъж, но тя няма да изглежда по един и същ начин всеки път“, обобщава Роантри. „Идеята за една единствена любов продължава да съществува, защото носи емоционално удовлетворение и се поддържа от културата ни, но на практика може да държи хората вгледани назад, вместо да си позволят да изживеят това, което всъщност е пред тях.“, добавя психологът.

Редактор: Стела Христова
Източник: /www.the-independent.com    
истинска любов сродна душа връзки романтична митология психология очаквания попкултура митове за любовта множество любови
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време

Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време

САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

Microsoft разкри причината за глобалния срив на услугите си

Microsoft разкри причината за глобалния срив на услугите си

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на тристранна среща за ядреното разоръжаване

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на тристранна среща за ядреното разоръжаване

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

biss.bg
Трикове за Waze, които всеки шофьор трябва да знае

Трикове за Waze, които всеки шофьор трябва да знае

carmarket.bg
Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят
Ексклузивно

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Преди 7 часа
Мицкоски: България да не коментира човешките права
Ексклузивно

Мицкоски: България да не коментира човешките права

Преди 10 часа
Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие
Ексклузивно

Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие

Преди 9 часа
КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги
Ексклузивно

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НАСА обяви амбициозен план: Строи постоянна база на Луната до 2032 година

НАСА обяви амбициозен план: Строи постоянна база на Луната до 2032 година

Любопитно Преди 1 час

Космическата агенция сключи договори за милиарди с частни компании като SpaceX и Blue Origin. Сред новите технологии са ядрен луноход, космически влекачи и комуникационни кули

„Ще мине“: Защо е опасно да пренебрегваме първите симптоми на грип

„Ще мине“: Защо е опасно да пренебрегваме първите симптоми на грип

Любопитно Преди 1 час

Работата, стресът и постоянните ангажименти често ни карат да игнорираме треската и слабостта. Семеен лекар обяснява защо опитите да пренебрегнем болестта водят до сериозни усложнения и защо тялото ни се нуждае от време за почивка и възстановяване

Снимката е илюстративна

Срив на температурите и бури: НИМХ обяви прогнозата за времето за следващата седмица

България Преди 1 час

След рекордната ноемврийска жега от близо 28 градуса и опасните ураганни пориви на фьона в петък, времето у нас рязко сменя курса си, като през следващите дни ни очакват резки обрати, мъгли, гръмотевични валежи и нови температурни пикове

Русия отрече за участие на европейците в преговорите за Украйна

Русия отрече за участие на европейците в преговорите за Украйна

Свят Преди 10 часа

Мария Захаров: Този въпрос не е бил обсъждан

Мотоциклетист почина след катастрофа в Русе

Мотоциклетист почина след катастрофа в Русе

България Преди 10 часа

Пробата за алкохол и наркотици на 44-годишния шофьор на лекия автомобил са отрицателн

Милен Иванов: Не може на всяка мъгла полицай

Милен Иванов: Не може на всяка мъгла полицай

България Преди 11 часа

Експертът по национална сигурност: Подготовката на полицейските органи никога не е била адекватна на времето

Спасиха с хеликоптер дете, глътнало част от химикал

Спасиха с хеликоптер дете, глътнало част от химикал

България Преди 12 часа

В болницата в Разлог е оказана незабавна медицинска намеса

Смяна в ръководството на Kaufland България

Смяна в ръководството на Kaufland България

България Преди 12 часа

Петя Владимирова поема поста председател на Управителния съвет

Турски съд освободи адвоката на Екрем Имамоглу

Турски съд освободи адвоката на Екрем Имамоглу

Свят Преди 13 часа

Турската прокуратура иска до 2352 години затвор за отстранения кмет на Истанбул

Огромно задръстване на АМ "Тракия" след катастрофа

Огромно задръстване на АМ "Тракия" след катастрофа

България Преди 13 часа

Движението е силно затруднено

Мъж с питон заплашва в офис във Велико Търново

Мъж с питон заплашва в офис във Велико Търново

България Преди 14 часа

Той заплашил, че ще хвърли змията върху един от служителите

„Такси за рая“ - пътуване между смеха и абсурда и едно бдение, което се превръща в балканска комедия

„Такси за рая“ - пътуване между смеха и абсурда и едно бдение, което се превръща в балканска комедия

Любопитно Преди 14 часа

Черната комедия на Иван Ничев и Тодор Чапкънов пристига с гала премиера на 1 декември

Ученик на 15 години беше арестуван с дрога, след като го изведоха от клас

Ученик на 15 години беше арестуван с дрога, след като го изведоха от клас

България Преди 14 часа

У него е намерено също малко количество наркотично вещество и електронна везна

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

България Преди 14 часа

Мъжът беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджи

КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро след инцидент с дете във Варна

КЗП глоби търговска верига с 30 000 евро след инцидент с дете във Варна

Парите ни Преди 14 часа

Друго дете също е пострадало на същата площадка, а установена още през февруари повреда не е била отстранена

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

Парите ни Преди 14 часа

Корупцията, слабите институции и липсата на взаимна подкрепа ограничават шансовете за развитие

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Студен фронт рязко сваля температурите

sinoptik.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 14 ноември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 14 ноември, събота

Edna.bg

Студен фронт рязко сваля температурите през уикенда

Nova.bg

Един загинал след удар между камион и два буса на път Е-79 край Монтана

Nova.bg