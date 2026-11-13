България

Обвиненият за помагач за убийството на Илиян Филипов остава в ареста

Мъжът беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджи

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 17:47
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А танас Дечев, обвинен като помагач за убийството на Илиян Филипов, остава в ареста, реши Окръжният съд в Пловдив. Според съда събраните по делото материали обосновават в достатъчна степен предположението, че той е съпричастен към престъплението. Наложената му мярка "задържане под стража" е предвид и доказателства за наличие на опасност от укриване. Делото се гледа при закрити врата по искане на прокуратурата.

В последната си дума Дечев е посочил, че е семеен с две малки деца, и е поискал мярка "домашен арест", която съдът му отказа. Към момента той е отказал да отговаря на въпроси и да дава обяснения.

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

Мъжът беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджик. Той е привлечен като помагач на сочения за физически извършител на убийството Славчо Мегеров.

Прокурорът по делото Димитър Молев и днес посочи, че Дечев помагал с логистика чрез информация за поведението на убития. Той отказа да даде информация какво се вижда на видеозаписите, приложени по делото за мярката, както и други детайли по разследването, но поясни, че предстоят анализи, търсене на допълнителна информация, работи се в много насоки.

"Важно е дали лицето знае и предполага ли какво се извършва, данни за това няма", каза пред журналисти защитникът на Дечев адвокат Красимир Елдъров. Подзащитният му казвал само, че няма нищо общо с това обвинение. 

Развитие по случая в Пловдив: Втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в тридневен срок. 

Илиян Филипов беше застрелян в жилищна сграда в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Същия ден в София беше арестуван Мегеров. Според държавното обвинение мотивът за убийството е личен, породен от финансови отношения. Мегеров е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". На 6 ноември от полицията и прокуратурата съобщиха, че е открито оръжието на убийството.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ирина Шопова    
убийство Пловдив
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