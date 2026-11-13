„Такси за рая“ - пътуване между смеха и абсурда и едно бдение, което се превръща в балканска комедия

П ред премиерната прожекция на „Такси за рая“ се състоя на 24 октомври в кино „Люмиер“ в рамките на Cinelibri. След нея публиката имаше възможност да се срещне с актьорите и екипа и да разговаря с тях за създаването на филма. Официалната гала премиера предстои на 1 декември, а от 4 декември започват прожекциите му в кината в страната.

Режисьори на черната комедия са Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Сценарият е дело на Димитър Динев и проф. Иван Ничев и е създаден по новелата „Нощно бдение“ на Динев.

Действието ни отвежда във Виена, където съпругата на български емигрант събира най-близките му приятели за нощно бдение. Разиграват се поредица от абсурдни ситуации, наситени с черен хумор, в които границата между реалността и въображението постепенно се размива.

Около случващото се във Виена се разгръщат още две истории: работата на двама служители, които организират връщането на българи от чужбина и пътуването на полски беглец, опитващ се да премине границата по необичаен начин. Така филмът събира различни съдби в забавен и човешки разказ за приятелството, слабостите ни и непредвидимите обрати на живота.

В актьорския състав са Диляна Попова, Башар Рахал, Велислав Павлов, Боян Фераджиев, Лазарина Коткова, Деси Моралес, Даниел Владимиров, Стоян Дойчев и други.

„Такси за рая“ тръгва от 4 декември в кината в цялата страна.

Оператор Христо Генков, музика Стефан Димитров, продуцент Иван Ничев, изпълнителен продуцент Башар Рахал. С финансовата подкрепа на ИА „Национален филмов център“.