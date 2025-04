Танцуваща от радост: Американската балерина се срещна с любимия ѝ след 15 месеца в руски затвор

Т я се върна от Русия единствено с любов.

Тръмп освободи от затвора в Русия балерина, дарила $ 50 за Украйна

Когато руско-американската балерина Ксения Карелина слезе от самолет в Мериленд в четвъртък след 15 месеца, прекарани в мрачен руски затвор, тя се хвърли в обятията на щастливия, но разтревожен свой приятел — шампиона по бокс Крис Ван Хеерден.

„Бях толкова объркан, съсипан и нервен“, разказа Ван Хеерден пред The Post в събота за напрежението, с което е чакал нейното пристигане.

„Не съм бил толкова нервен, откакто се борих за световната титла. Не бях виждал Ксения от 15 месеца и в главата ми се въртяха какви ли не образи как може да изглежда след толкова време в затвора. Не исках да покажа на лицето си изражение на шок и да я накарам да се почувства зле. Хората започнаха да излизат един по един и когато тя се появи зад ъгъла — видях я. Видях усмивката ѝ, видях моята Ксения. Почувствах такова облекчение. Когато ме прегърна — всичко изчезна. Нервите се стопиха.

„Прошепнах ѝ в ухото: ‘Край е’", спомня си Ван Хеерден.

„Тя не каза нищо. Мисля, че всичко беше толкова нереално за нея. Казах ‘Обичам те’, а тя отвърна: ‘И аз те обичам.’“

US Ballerina, Ksenia Karelina just landed back home in America. She is the 45th U.S. citizen freed by President Donald J. Trump in just 9 weeks! 👏🏻👏🏻🇺🇸🇺🇸pic.twitter.com/JdFhPnlzr9