Как азиатските икономики са разделиха заради санкциите срещу Русия

С лед нахлуването си в Украйна Русия се превърна в най-санкционираната страна в света. Но само няколко правителства в Азия предприеха строги действия срещу Москва. За това разказват от BBC.

Китай отказа категорично да осъди инвазията в Украйна и не наложи никакви санкции на Русия.

Индия, Пакистан, Виетнам, Бангладеш, Шри Ланка, Лаос и Монголия също се отказаха от гласуването на резолюция на ООН с искане за прекратяване на военните операции на Русия в Украйна.

Австралия, Япония, Южна Корея и Тайван пък наложиха санкции, като Токио и Сеул блокираха някои руски банки от глобалната система за плащания Swift.

Азиатските държави, които се присъединиха към водените от Запада санкции, съставляват само 8% от световната търговия на Русия.

„Без двата азиатски гиганта Китай и Индия да участват в санкциите, които представляват 18% от търговията на Русия, е малко вероятно да има някакво значително въздействие върху Русия“, казва професор Сайед Мунир Хасру, председател на международния Институт за политика, застъпничество и управление в Бангладеш.

Президентът Путин обаче се е подготвил предварително срещу санкциите. Откакто Русия анексира Крим преди осем години, Москва е обект на западни санкции.

„След 2014 г. Русия започна да намалява зависимостта си от щатски долари като част от валутния резерв и преминава към златото и китайския юан“, добавя той.

#China will not impose unilateral sanctions on #Russia, said Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, adding that China is always against any unlawful unilateral sanctions. pic.twitter.com/mtKQqXyjYH