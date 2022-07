Ето как изглежда животът в страна, в която горивото е свършило (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д жейсън Антъни е на опашка за гориво от два километра вече два дни. В столицата Коломбо в засегнатата от огромна криза южноазиатска държава Шри Ланка 35-годишният мъж спи в авторикшата си, когато е изтощен, или седи на тротоара с други шофьори, които също са там от няколко дни.

Когато бензиностанцията затваря, той изминава няколко километра до дома си само за да се върне на следващия ден, за да се нареди отново на опашката. Той разказа пред VICE World News за своя живот от началото на кризата.

Източник: iStock

„Бях принуден да напусна работата си като туристически водач през февруари, когато нещата тук се влошиха и туристите спряха да идват. Трябваше да стана шофьор на авторикша“, каза Антъни.

Той добави още: „Сега горивото е толкова оскъдно, че не съм работил през последния месец. Едва свързвам двата края у дома, принуден съм да прекарвам дните си по бензиностанциите.”

Sri Lanka petrol panic as the country runs out of fuel totally and the government suspends all sale....



Very soon you will be watching similar scenes in Europe & America as well..... A very dark and cold winter is coming....

There is complete panic in Europe right now. pic.twitter.com/P5dyHffPde — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) June 28, 2022

Освен 2-километрова опашка от авторикши на бензиностанциите има и отделни опашки за автомобили и градски автобуси. Мнозина са чакали повече от пет дни, а гледката на хора, които се редят на опашка за гориво в продължение на часове или дни, е символ на задаваща се хуманитарна криза в страната с 22 милиона души, която се влошава всеки ден.

Тъй като Шри Ланка потъва все по-дълбоко в дългове и изчерпва валутните си резерви, основните нужди като храна и гориво също бързо намаляват. Във вторник правителството на Шри Ланка обяви, че има достатъчно гориво, за да работи с основни услуги като здравеопазване, влакове и обществени автобуси за две седмици. Секторът на облеклото – най-големият принос за БВП на страната и решаващ източник на доходи за близо три милиона официални и неформални работници – има достатъчно гориво само за 10 дни.

В неделя правителството повиши цените на горивата с над 22 процента, позовавайки се на неопределено забавяне на доставките на петрол. Миналата седмица новоназначеният премиер на Шри Ланка Ранил Викремесингхе призна на заседание на парламента, че икономиката на страната е достигнала дъното.

„Сега сме изправени пред много по-сериозна ситуация извън обикновения недостиг на гориво, газ, електричество и храна“, каза той. "Икономиката ни се срина напълно."

"Ceylon Petroleum Corporation", собственост на правителството и основен доставчик на гориво в страната, има дълг в размер на 700 милиона долара. Досега страната е получила над 400 000 метрични тона пратки гориво от Индия, заедно с 500 милиона долара финансова помощ за закупуване на гориво. До април Шри Ланка е използвала 60 процента от кредитната линия от 500 милиона долара.

„В резултат на този дълг за гориво никоя държава или организация в света не желае да ни предостави гориво. Те дори не са склонни да осигурят гориво срещу пари“, добави Викремесингхе в своето обръщение към парламента. В неделя правителството заяви, че ще изпрати свои министри в Русия и Катар, за да купят евтин петрол при концесионни условия.

Meanwhile in Sri Lanka pic.twitter.com/ouIVHyzPF7 — Susaras (@Susaras1) June 22, 2022

Гражданите усещат трудностите повече от всякога. Освен кризата с горивото хората не могат да си позволят основни хранителни продукти като ориз, мляко, плодове и зеленчуци. На 17 юни правителството нареди на служителите си да работят от вкъщи, за да пестят гориво и да отглеждат собствена храна в задните си дворове на фона на острия недостиг в страната.

В болниците лекарите казват, че са свършили животоспасяващи лекарства и медицинско оборудване. Стотици отчаяни жители на Шри Ланка бяха заловени да бягат незаконно от страната по море, включително до Австралия, за да избягат от кризата.

По-рано този месец жена в Коломбо хвърли петгодишния си син от мост в река и също се опита да скочи, но беше спасена от минувачи. Полицията съобщи пред медиите, че действията ѝ са мотивирани от нейното отчаяние от икономическата криза.

Sri Lanka is telling its citizens to stay home and grow their own food, as a government minister announced that fuel reserves have hit “rock bottom.”



(2 day wait at the fuel queue) pic.twitter.com/vUvnilm9aj — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 29, 2022

Вимал Джаясурия, учител по бойни изкуства в Коломбо, който разчита в голяма степен на обществения транспорт, каза, че децата му не могат да ходят на училище повече, защото автобусите или са свършили горивото, или са твърде претъпкани, за да се качат.

„Непрекъснато ни казват, че ще има гориво, но сме уморени да чакаме всеки ден“, каза 43-годишният мъж пред VICE World News. „Нямам постоянна работа и живеем под наем. Всеки ден е борба за съществуването ни."

„Най-лошото препятствие е за нашите деца, които сега се лишават не само от храна и хранене, но и от образование“, добави той

Sri Lanka’s economy, which a few years ago had strong growth, is now in a state of collapse. It’s a complete economic breakdown that has left ordinary people struggling to buy food, fuel and other necessities and has brought political unrest and violence. https://t.co/DNTkr7q1lb — The Associated Press (@AP) June 29, 2022

От март насам най-малко 12 души загинаха, чакайки за гориво, поддавайки се на изтощение и болести заради силната жега в Шри Ланка. На бензиностанциите често се вижда и насилие въпреки засиленото присъствие на органи на реда.

Проблемите в Шри Ланка се превърнаха в предупреждение за развиващите се страни, които преживяват подобни затруднения, породени от инвазията на Русия в Украйна.

Тъй като Шри Ланка потъна в рецесия, масови протести разтърсва страната повече от 100 дни. Протестиращите обвиняват правителството на Шри Ланка за икономическия колапс. Миналата седмица войските на Шри Ланка откриха огън, след като по време на протестите за горивото се стигна до насилие. Ранени бяха четирима граждани и трима войници.

Източник: Getty Images

Дори преди тази криза повече от 4 процента от населението на Шри Ланка - близо 900 000 души - вече живееше под националната линия на бедност, според Азиатската банка за развитие. В страната се наблюдава рекорден процент на инфлация от близо 40 процента – сред най-лошите в света – тъй като цената на храната е до небето и стотици хиляди живеят в бедност, тъй като губят работата си.