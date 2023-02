Талибаните убиха висш командир на "Ислямска държава" в Афганистан

Т алибаните са убили високопоставен командир на "Ислямска държава", за когото се твърди, че е планирал нападения срещу дипломатически мисии в столицата на Афганистан, предаде АФП.

Насилието в Афганистан рязко намаля, след като талибаните завзеха властта през август 2021 г.

Бивша афганистанска депутатка е убита в дома ѝ в Кабул

Но през изминалата година сигурността се влоши, когато се стигна до поредица от нападения с масови жертви, за които отговорност пое регионалният клон на "Ислямска държава".

Талибанските сили са убили Кари Фатех, регионалния "ръководител на разузнаването и операциите" на ИД, по време на операция в неделя вечерта, заяви говорителят на талибанското правителство Забихула Муджахид.

