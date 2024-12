Тайванската армия е под тревога

Т айванските въоръжени сили са поставени в състояние на "повишена" готовност, след като Китай наложи мащабни въздушни ограничения по източното си крайбрежие, предаде Франс прес, като цитира изявление на правителството в Тайпе.

Китайската Народноосвободителна армия е установила седем ограничителни зони във въздушното пространство "в източните части на Чжъцзян и Фуцзян", се казва в изявление на тайванското министерство на отбраната. Ограниченията ще важат от днес до сряда.

Двете китайски провинции се намират в съседство с Тайван.

