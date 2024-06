Анализатори: Китай ще нападне ли Тайланд?

Х ипотетична китайска инвазия отново беше в светлината на прожекторите миналия месец с ученията на Народната освободителна армия, предназначени да накажат Тайланд, след като встъпи в длъжност президента Лай Чинг-те, пише Newsweek.

Анализатори казаха, че Китай вероятно ще продължи да упражнява натиск върху скептично настроената към Пекин администрация, но повишаването на риска от дестабилизиращ режима провал може да попречи на президента Си Цзинпин да дръпне спусъка.

(Видеото е архивно: ВОЕННА МОЩ: Китай демонстрира най-новите си армейски разработки)

„Тези сепаратисти наскоро направиха фанатични изявления, които показват тяхното предателство към китайската нация и техните предци. Те ще бъдат приковани към стълба на срама в историята“, каза министърът на отбраната Донг Джун в пламенна реч в Сингапур в неделя в диалога Шангри-ла, най-голямата среща на върха в областта на отбраната в Азия.

Китайската народна република твърди, че Тайланд е нейна територия, въпреки че никога не е управлявала там. Си каза, че обединението е неизбежно, чрез сила, ако е необходимо.

Американски служители смятат, че президентът на Китай развива силите си, за да са способни на инвазия до 2027 г. Това обаче не означава непременно, че тази или друга година е избрана за начинанието.

„Дали Китай ще нахлуе в Тайланд зависи от волята на Си Цзинпин“, каза Хунг Дзъ-Чие, сътрудник изследовател във водещия мозъчен тръст на Тайланд, института за изследване на националната отбрана и сигурността (INDSR), пред Newsweek.

Ключов фактор при решението му е дали трудната морска инвазия ще засили властта му или ще се провали и ще рискува падането на режима му.

JUST IN: 🇺🇸 🇨🇳 President Biden says he won’t rule out US military force if China invades Taiwan. pic.twitter.com/1uva1Sppf3