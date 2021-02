Тайгър Уудс катастрофира, в болница е

Г олф легендата Тайгър Уудс претърпява операция във вторник след тежка катастрофа.

45-годишният професионален състезател получил множество наранявания по крака, когато автомобилът, който бил управляван от него, катастрофирал и се преобърнал край Лос Анджелис.

Това съобщиха американските власти и агентът на голф легендата, цитирани от CNBC.

Автомобилът му е влязъл в канавката и се е обърнал. По първоначални данни, в катастрофата няма други участници. Все още не е ясна причината за инцидента.

"Уудс, който е бил единственият човек в превозното средство, е бил изваден от автомобила от пожарникарите и фелдшерите от окръг Лос Анджелис. След това Уудс е транспортиран до местна болница с линейка заради нараняванията, които е получил", заявиха в официално съобщение от шерифския отдел на окръг Лос Анджелис.

Длъжностни лица посочиха, че "превозното средство е претърпяло сериозни щети".

Наложило се използването на хидравлично устройство, наричано "Челюстите на живота", с което пожарникарите да разпънат деформираните ламарини и да извадят спортиста.

Tiger Woods was injured in a single vehicle roll-over accident today, per the @LMTLASD. Woods had to be extricated from the crash with the “jaws of life”, police said. pic.twitter.com/xhUu4oA19f