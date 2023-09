Тайфунът „Саола“ достигна бреговете на Южен Китай, близо 900 хил. души бяха евакуирани

Т айфунът „Саола“ достигна сушата в Южен Китай рано тази сутрин, след като близо 900 000 души бяха отведени на безопасни места, а в Хонконг и други крайбрежни части на Южен Китай бяха нарушени икономическият живот, транспортът и учебните занятия, предаде Асошиейтед прес.

Метеорологичната служба в провинция Гуандун съобщи, че мощният тайфун е връхлетял предградие на град Чжухай, който се намира малко пò на юг от Хонконг в 03:30 ч. тази сутрин. Очаква се след това той да се придвижи в югозападна посока по гуандунското крайбрежие със скорост от около 17 км/ч, след което постепенно да отслабне и отново да се върне над морето.

People under 50 kilograms banned from the streets in China due to Typhoon Saola



