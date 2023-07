Тайфунът Доксури връхлетя Филипините (ВИДЕО)

Т айфунът Доксури връхлетя северната част на Филипините, като повали дървета, причини спиране на тока и проливни дъждове, а хиляди хора потърсиха подслон при съседи, на по-безопасни места и в центрове за спешна евакуация, предаде Франс прес.

Typhoon #EgayPH (DOKSURI)

Issued at 8:00 AM, 26 July 2023

Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 AM today.

TYPHOON EGAY WOBBLES OVER THE WATERS NEAR FUGA ISLAND pic.twitter.com/1pSXOs4GAO