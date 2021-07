Тайфун с проливни дъждове потопи улици в района на Шанхай

Т айфун изля силни дъждове в района на Шанхай, като остави под вода пътна инфраструктура, спря влакове, заземи самолети и затвори много офиси, предаде Асошиейтед прес.

Стихията наложи затварянето на детски градини, паркове и блокира достъпа до алея по брега на река. Близо половин милион души бяха преместени в убежища, а на мнозина бе препоръчано да си стоят у дома.

Местните власти съобщиха, че ветровете са повалили около 30 000 дървета и 268 пътни знака и табели на магазини. Без електричество са останали 110 000 потребители в 12 700 домакинства. Временно е спряно движението на влаковете на метрото в Шанхай заради опасения от наводняване на тунели.

По обяд окото на тайфуна Ин-фа бе на около 60 км югозападно от Шанхай с ветрове със скорост към 100 км/ч. Тайфунът стигна до сушата в неделя в провинция Чжъцзян, южно от Шанхай, където 1,5 милиона човека бяха евакуирани на безопасни места. След това той се измести на север през залива Ханчжоу, за да порази южните части на Шанхай. По-леко бе засегната съседната провинция Цзянсу, където са евакуирани само 10 000 души.

