Силна буря спря състезания на Токио 2020

М ощна буря наложи отлагането на някои от олимпийските стартове през следващата седмица. Тайфунът Ин-фа, осми в региона за тази година, пресича Тихия океан и се движи към най-големия остров в Япония - Хоншу.

Красива церемония на Олимпийския стадион в Токио

Домакините взимат всички необходими мерки, за да се подготвят за бурята, включително и пренасрочване на някои от стартовете в гребането, които по програма трябваше да се проведат в понеделник, 26 юли, съобщи говорителят на Организационния комитет Маса Такая. Природното бедствие спря и заниманията по скейтборд, пише Gong.bg.

Just a little bit of rain around #Tokyo as the #Tokyo2020 #Olympics begin.



Typhoon In-Fa, however, circulates to the southwest, moving toward China. pic.twitter.com/itbKVCwoSR