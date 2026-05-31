Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

У краинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Украйна "е получила от Германия нова пускова установка за системата за противовъздушна отбрана ИРИС-Т, предаде ДПА.

"Благодарим на Германия за приноса ѝ към защитата на нашия народ", написа Зеленски в Tелеграм, като посочи, че благодарение на "значителната помощ" от Берлин е бил спасен животът на хиляди хора.

Германия все още не е потвърдила официално доставката. Говорител на германското министерство на отбраната заяви, че по принцип не се съобщава за планове или доставки на военна помощ за Украйна, като се позова на съображения, свързани с военната и оперативната сигурност.

Германия вече е доставила няколко системи ИРИС-Т с малък обсег на действие на Украйна. Към миналата година общият им брой възлиза на седем.

В публикацията си в Teлеграм Зеленски отбеляза, че само през тази седмица Русия е използвала около 2300 дрона, 1560 управляеми планиращи бомби и 108 ракети срещу Украйна. Това налага постоянни доставки на ракети за противовъздушна отбрана, подчерта украинският президент.