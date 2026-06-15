България

Румен Радев: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година

Премиерът посочи като приоритети по-висока събираемост и ограничаване на разходите

15 юни 2026, 11:47
Румен Радев: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година
Източник: БТА

П равителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година, каза пред журналисти в Шумен министър-председателят Румен Радев, след като присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод „Алкомет“. 

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„Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място - всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да вземе от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивидент и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До такава степен са декапитализирани“, обясни премиерът Радев.  

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Освен това не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година и всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. „Оттук нататък работим много сериозно в две направления – повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще чуете при представянето на бюджета и ограничаване на разходите. По същия начин ще ги чуете когато бъде представен бюджетът“, уточни Радев.

Източник: БТА, Станимир Савов    
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