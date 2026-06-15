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Критични ситуации и неочаквани изненади в „SOS Разтребители“

Доброто настроение ще бъде двигател на успешната работа в новите епизоди на риалити формата на NOVA

15 юни 2026, 12:51
Критични ситуации и неочаквани изненади в „SOS Разтребители“
Източник: NOVA

Н ова порция шокиращи гледки и борба с времето очаква супер екипа на „SOS Разтребители“ в новите епизоди на риалити формата в понеделник и вторник от 20:00 ч. по NOVA. Отборът от съмишленици, които обичат реда и чистотата, ще посетят две къщи в различни точки на България, където ги очакват планини от боклук и изненадващи обитатели от животинското царство.

В понеделник „разтребителите“ ще се озоват в къща в столичния квартал „Княжево“, за да се запознаят с тежка семейна история. Един син ги е повикал, за да помогнат на майка му, която е загубила сестра си. Гледката, която ще заварят на втория етаж на къщата, ще ги шокира – подът не се вижда от дрехи и захвърлени вещи, а миризмата, която се носи, е трудна за преодоляване. Екипът ще премина през много критична ситуация, след като един от тях се наранява по време на работа. Това ще ги спре ли да довършат обекта?

Врачанското село Струпец ще поднесе истинска изненада на водещия Даниел Бачорски и неговия неуморен екип във вторник. Младо семейство с малко дете е потърсило помощта им, а „разтребителите“ ще познаят къщата им отдалеч, тъй като в двора има планина от боклук. Това не е единствената изненада, защото мястото е обитавано от нестандартни „домашни любимци“. Религиозните убеждения на двойката ще провокират Симона лично да се заеме със случая. До какво ще доведе сблъсъкът между различните гледни точки как трябва да живее доброто християнско семейство?

Не пропускайте вълнуващите истории в новите епизоди на „SOS Разтребители“ в понеделник и вторник от 20:00 ч. по NOVA.

Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването.

Източник: NOVA    
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