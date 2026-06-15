Зеленски: Руският удар по Лаврата в Киев е престъпление срещу християнската култура

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски определи руския удар по Киево-Печорската лавра като тежко престъпление срещу християнската култура, предаде Ройтерс.

"Руски удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенския събор — църква с история, която датира от 11-и век. И това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега", написа Зеленски в Екс.

Той призова страните от Г‑7 да засилят натиска върху Русия и да увеличат помощта за украинската противовъздушна отбрана.

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"Много е важно да има реакция от страните от Г‑7, които в момента се събират за своята среща — и тази реакция да бъде решителна и съществена: повече натиск върху агресора и повече подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, особено за способностите ѝ за противодействие на балистични ракети", заяви Зеленски.

Франция също осъди последните руски удари по Украйна, като външният министър Жан-Ноел Баро определи атаката срещу Киево-Печорската лавра като равносилна на бомбардировка над парижката Нотр Дам или базиликата Сен Дени.

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"Това е обект на световното наследство на ЮНЕСКО, което за нас във Франция е равносилно на това Нотр Дам или Сен Дени да бъдат бомбардирани — напълно недопустимо", заяви Баро при пристигането си на среща на външните министри от Европейския съюз.

Русия от своя страна заяви, че е нанесла "масиран удар" срещу обекти от военната индустрия в Киев, заяви руската армия в комюнике, като увери, че подобни цели са били поразени и в Харков и Днепър. "Целите на удара бяха постигнати, всички обекти бяха поразени", добавя армията, като посочва, че това е ответна мярка срещу украинските удари по руска територия.

От своя страна украинските власти съобщиха за най-малко девет загинали в Украйна при серията руски атаки, включително в Киев.