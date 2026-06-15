Кралски скандал: Синът на норвежката принцеса е признат за виновен в изнасилване

С инът на норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит, 29-годишният Мариус Борг Хьойби, беше признат за виновен по две обвинения в изнасилване и получи четири години затвор. Тримата съдии в съдебна зала 250 на Окръжния съд в Осло го оправдаха по други две обвинения в изнасилване, но го намериха за виновен по много от останалите престъпления, в които беше обвинен.

Хьойби не присъстваше в залата при четенето на присъдата, а се включи в заседанието чрез видеовръзка, съобщава Би Би Си (BBC).

Прокурорите настояваха Хьойби да получи седем години и седем месеца затвор. Неговите адвокати поискаха по-леко наказание от 18 месеца и имат право да обжалват решението.

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Майката на Мариус Борг Хьойби става част от кралското семейство чрез брак, когато той е на четири години. Въпреки че израства в двореца, самият той няма кралска титла.

Принцеса Мете-Марит е тежко болна от форма на белодробна фиброза и наскоро беше включена в списъка за трансплантация на бял дроб. Адвокатите на сина ѝ многократно настояваха за освобождаването му от затвора, за да може той да прекара време с майка си заради влошаващото се ѝ здраве.

След произнасянето на присъдата защитникът на Хьойби, Петар Секулич, отново поиска от съда неговото освобождаване.

Един от тримата съдии в процеса, съдия Йон Свердруп Ефйестад, започна заседанието в ранния понеделник с резюме на заключението им, преди да премине към решение от 128 страници, в което подробно се разяснява присъдата.

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Хьойби отричаше и четирите обвинения в изнасилване, но съдиите го осъдиха за изнасилването на две жени – включително на една в кралското имение Скаугум през 2018 г. и на друга в Осло през 2024 г. Той беше признат за виновен и за упражняване на тормоз и насилие над бившата си приятелка – норвежката инфлуенсърка Нора Хаукланд.

Той обаче беше оправдан по други две обвинения в изнасилване, отнасящи се за жена, с която се запознал в хотел в Осло през ноември 2024 г., и за друга, която срещнал по време на почивка на Лофотенските острови през 2023 г.

Делото срещу Хьойби включваше общо шест жени, но само една от тях присъстваше в залата, за да изслуша присъдата. Прокурорите заявиха, че тя е била или в безпомощно състояние, или е спяла, когато е била изнасилена след парти в Осло през март 2024 г., като преди това двамата са имали полов акт по взаимно съгласие.

Доказателствата за нейното изнасилване се основаваха на видеоклипове, които самият Хьойби е заснел по това време. Давайки показания през февруари, жената заяви пред съда, че е спяла и никога не би позволила това да се случи. Съдът се съгласи, че жертвата не е била в състояние да се възпротиви на случилото се.

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И четирите обвинения за изнасилване се отнасяха до жени, които по това време са били или заспали, или в безпомощно състояние.

Хьойби беше осъден и за няколко други правонарушения, включително тормоз и непредпазливо поведение спрямо шеста жена от елитния квартал „Фрогнер“ в Осло, в чийто апартамент той беше арестуван през август 2024 г.

Съдът постанови той да плати общо 640 000 крони (около 57 000 евро) обезщетение на четири от жените, включително на Нора Хаукланд – единствената жертва, чието име съдиите разрешиха да бъде оповестено публично по делото.