След инцидент с дрон: Българин е арестуван в Солун по подозрение в шпионаж

35-годишен български гражданин е бил арестуван в събота, 13 юни, в Солун по подозрение в шпионаж, след като полицията установила, че е управлявал дрон без необходимото разрешение и е притежавал чувствителни изображения.

По информация на гръцката полиция разследването е започнало, след като жител на източната част на Солун подал сигнал за дрон, летящ в района.

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Служители от моторизираните полицейски части DIAS открили мъжа и установили, че той не притежава изисквания лиценз за управление на безпилотен летателен апарат, пише в. „Катимерини“.

При извършената проверка в автомобила му е бил открит дрон.

Анализът на съхраняваните данни е показал наличие на термовизионно изображение на обекти в района на бившия военен лагер „Фармаки“ в Каламария.

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Срещу заподозрения е образувано досъдебно производство, като се очаква той да бъде предаден на прокуратурата.

Властите не са предоставили допълнителна информация за хода на разследването.