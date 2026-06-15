Свят

Мир с Иран и ММА шоу: Зрелищен рожден ден за Доналд Тръмп

Президентът празнува с бойна галавечер, докато светът следеше развитието на споразумението с Иран

15 юни 2026, 09:21

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Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран

Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран

П резидентът Доналд Тръмп отпразнува вчера 80‑ия си рожден ден, като приветства предварителното споразумение за прекратяване на войната в Иран и организира невъобразимо доскоро шоу с боеве в клетка на Южната морава на Белия дом, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп от седмици рекламираше предстоящата сделка, а последните удари в конфликта заплашваха да засенчат организираното от Ю Еф Си зрелище, в което бойци, затворени в метална осмоъгълна клетка, се опитват да спечелят победа с удари, ритници и хватки.

Няколко часа преди началото на двубоите президентът обяви, че споразумението за прекратяване на конфликта „вече е готово“. Той заяви, че САЩ ще прекратят блокадата на Иран и че Ормузкият проток ще бъде отворен, което може да облекчи високите цени на петрола и напрегнатите световни пазари. Но ключовите детайли тепърва предстои да бъдат договорени.

Въпреки новината за сделката вниманието на Тръмп бързо се насочи към смесените бойни изкуства, отбелязва АП. На събитието присъстваха висши представители на администрацията и лидери на републиканците, включително директорът на ФБР Каш Пател и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън. Полският президент Карол Навроцки също беше забелязан да влиза в Белия дом.

Тръмп и Уайт тръгнаха заедно от Овалния кабинет към балкона на Синята зала, за да огледат клетката, и станаха прави за химна, докато изтребители прелитаха над тях. Тълпата скандираше „САЩ! САЩ!“.

Над 4000 зрители бяха поканени на временната арена, оборудвана със светлини, озвучаване и огромни екрани. Хиляди други гледаха от близката поляна.

„Това събитие е единствено по рода си, невероятно е. Обожавам го“, каза директорът на Ю Еф Си Дейна Уайт, близък приятел на президента, по време на петъчна рекламна проява в Мемориала на Линкълн, където бойци се блъскаха и караха пред камерите под спокойния поглед на мраморната статуя на титуляра.

Президентът се опитва да обвърже неделното събитие с по-широките чествания на 250‑годишнината от подписването на Декларацията за независимост. Но то е насочено много повече към самия него — дотолкова, че срещата на Г‑7 беше отложена, за да може президентът да присъства на бойното шоу и след това да отлети директно за Франция, отбелязва АП.

Уикендът обаче не беше само усмивки. Работници прекараха част от него в сваляне на името на президента от Центъра „Кенеди“, на около миля от празненството, след като съдия постанови, че кръщаването му на името на Тръмп е прекалено.

А преди началото на боевете шампионът в средна категория Шон Стрикланд — открит критик на Израел — беше изведен от служители на охраната по неясни причини.

Стрикланд, някога гласовит поддръжник на Тръмп, наскоро заяви в социалните мрежи, че не е поканен да участва в неделното събитие заради позициите си за Израел — нещо, което Ю Еф Си отрече.

Прогнозите предвиждаха и голяма вероятност от гръмотевични бури и силни ветрове, което доведе до кратко забавяне на началото.

„Писна ми да слушам за времето“, заяви Уайт в петък, преди да признае, че предпочита бъдещите състезания да се провеждат само в зали.

Когато предшественикът на Тръмп, президент Джо Байдън, навърши 80 през ноември 2022 г., той отбеляза събитието частен семеен обяд в Белия дом, припомня АП.

Говорителката на Белия дом Алисън Шустър заяви, че двубоят „ще бъде една от най-зрелищните вечери в американската история“ и че моментът е подходящ.

Тогава Байдън беше най-възрастният президент в историята на САЩ и беше само месеци преди да започне кампания за преизбиране, която по-късно изостави след тежък дебат с Тръмп и бунт сред демократите, притеснени, че е твърде възрастен за втори мандат.

Сега Тръмп е изместил Байдън като най-възрастния избран президент. Конституционно му е забранено да се кандидатира отново, но често се заиграва публично с идеята - въпреки проучвания, показващи нарастващ скептицизъм относно психическото и физическото му здраве, подобни на опасенията, които имаше към предшественика му.

Проучване на Вашингтон пост, Ей Би Си нюз и Ипсос през април показа, че по-малко от половината американци смятат, че Тръмп има умствената яснота или физическото здраве да служи ефективно като президент. Белият дом отвърна с дълго изявление от бившия лекар на Тръмп в Белия дом, републиканеца Рони Джаксън от Тексас, който заяви, че „издръжливостта, концентрацията и силата“ на Тръмп са изключителни и се виждат всеки ден. Той нарече твърденията за обратното „чиста измислица“ и добави, че притесненията в проучванията се „разпространяват от същите пристрастни, либерални, мразещи Тръмп медии, които напълно игнорираха когнитивния и физически срив, който представляваше президентът Байдън“.

Ю Еф Си е подходяща метафора за войнствения политически стил на Тръмп. Той е толкова голям фен на политиката като битка в клетка, колкото и на самите боеве. Но президентът на САЩ отдавна е майстор и на политическото отклоняване на вниманието — умишлено насочва хората към нещо различно от управлението му, когато нещата не вървят добре, отбелязва АП.

Докато войната в Иран се проточваше преди неделното съобщение — въпреки седмици уверения от Тръмп, че краят е близо — цените на горивата се качиха до небесата. Новите опасения за инфлация и падащият рейтинг на одобрение на Тръмп помогнаха да се гарантира, че едно невиждано досега парти за рожден ден в Белия дом е истинско отклоняване на вниманието.

„Това е чисто разсейване“, каза Майк Фонтейн, професор по класически науки в Корнел, който го сравни с гладиаторските игри в Древен Рим — когато бойците са се биели за забавление на публиката, за да укрепят популярността на владетелите и да потиснат недоволството.

„Това е класическа стратегия“, каза Фонтейн. „В Древен Рим фразата е била "хляб и зрелища".

Тръмп казва, че Ю Еф Си плаща за събитието, но пълните разходи не се разкриват. Националната служба за парковете заяви в съдебен документ, че са вложени над 60 милиона долара и десетки хиляди часове труд, а седем правителствени агенции са „отделили значителни ресурси и персонал“.

Ю Еф Си обяви също, че добавя като официален партньор World Liberty Financial, за да създаде специален бонус фонд от 250 000 долара за победителите в неделните мачове. Криптовалутната компания е съсобственост на семейство Тръмп, основана заедно със специалния дипломатически пратеник на президента Стив Уиткоф и управлявана от сина му Зак.

Тази схема още повече размива границите между финансовите интереси на семейство Тръмп и събитията и строителните проекти, които президентът е поставил като приоритет и е използвал държавни ресурси, за да осъществи.

Все пак Фонтейн казва, че що се отнася до личния усет към зрелищност, склонността на президента през втория му мандат към „твърда мъжественост и груба сила“ съчетава кървавия спорт на Ю Еф Си с характерното чувство за хумор и шоу на Тръмп.

„Президентът Тръмп има талант за това, какъвто се среща веднъж на поколение“, смята професорът.

На самите боеве френският боец Сирил Ган надделя над бразилската звезда Алекс Перейра с технически нокаут и спечели временната титла на Ю Еф Си в тежка категория, отбелязва Франс прес.

Пред погледа на американския президент Доналд Тръмп Ган завърши сблъсъка с мощен десен удар в лицето на Перейра и се наложи около минута и половина след началото на втория рунд. С това 36‑годишният французин така подновява възхода си осем месеца след мач за абсолютната титла, който беше прекратен много рано от рефера, след като британският му съперник Том Аспинал не успя да продължи поради неволно бъркане на Ган в очите му.

Срещу Перейра — голямо име в ММА, който правеше дебют в тежка категория и преследваше трета титла в трета различна категория, което щеше да е безпрецедентно за Ю Еф Си — Ган направи демонстрация на сила. След като взе инициативата Ган засипа 38‑годишния бразилец с точни и зашеметяващи удари.

Веднага след победата си той се ръкува с Доналд Тръмп, който стоеше край клетката, отбелязвайки 80‑ия си рожден ден.

Джъстин Гейджи от своя страна се наложи над Илия Топурия в мача за титлата в лека категория, след като треньорите на съперника му хвърлиха кърпата.

Вижте повече в нашата галерия: Тръмп отбелязва 80-годишния си юбилей с турнир по смесени бойни изкуства в Белия дом

Тръмп отбелязва 80-годишния си юбилей с турнир по смесени бойни изкуства в Белия дом
26 снимки
Тръмп юбилей
Тръмп юбилей
Тръмп юбилей
Тръмп юбилей
Източник: БТА, Асен Георгиев    
Доналд Тръмп Ю Еф Си Белият дом смесени бойни изкуства рожден ден политическо шоу Иран прекратяване на войната хляб и зрелища президент на САЩ
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