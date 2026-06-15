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Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Руската инвазия в Украйна създаде бум на един съмнителен пазар, който се опитва да капитализира от смъртта на повече от 325 000 московски военнослужещи. Създателите на съдържание таксуват семействата на убитите войници, за да създават зловещи ИИ изображения и видеоклипове на военна тематика за погребални услуги

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юни 2026, 12:39
Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ
Източник: iStock/GettyImages

Р уски създатели на съдържание с изкуствен интелект (ИИ) таксуват скърбящи семейства с до 133 долара, за да генерират изображения на загинали войници, представяйки ги като герои и заличавайки смъртта и разрушенията, случващи се в Украйна.

Руската инвазия в Украйна създаде бум на един съмнителен пазар, който се опитва да капитализира от смъртта на повече от 325 000 московски военнослужещи. Създателите на съдържание таксуват семействата на убитите войници, за да създават зловещи ИИ изображения и видеоклипове на военна тематика за погребални услуги, съобщава The New York Post, позовавайки се на  BBC.

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Грубите изображения показват пресъздадени образи на войниците, които се усмихват и махат на близките си, но това нискокачествено начинание може да доведе и до гротескни кадри на войници с липсващи крайници или с деформирани лица.

Снимките често изобразяват войниците по пътя им към небето, изкачващи се по стълби, украсени с руски знамена, или като призраци в небето, които прегръщат семействата си в евтини визуализации, преди да се превърнат в ангели.

Други пресъздават изчезнали войници и ги показват доволни в една идилична визия за фронтовата линия – нещо, което е изключително далеч от окопите, изкопани в разкъсваната от война Украйна.

Едно такова изображение, създадено от онлайн потребителката Катя Джин, дори е било излъчено на цифров билборд в Москва, изобразявайки убит войник, който се завръща при съпругата си с букет цветя.

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Тази практика предизвика сериозно недоволство в интернет. Критиците обвиняват авторите, които искат пари за подобно ИИ съдържание, че са измамници, печелещи на гърба на чуждата скръб.

Създателка на ИИ съдържание, идентифицирана като Уляна Лебед, се похвали, че печели между 2000 и 2600 долара на месец от изработването на тези снимки и видеоклипове, което е около два пъти повече от средната работна заплата в Русия.

Потребител в мрежата предупреди Лебед, че кармата скоро може да я настигне, предвид факта, че нейният съпруг е руски военнослужещ. „Внимавай загубата да не почука и на твоята врата. Някои теми не трябва да се пипат, но ти просто искаш да изкараш пари“, написа потребителят под един от рекламните постове на Лебед.

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Изображенията предизвикват възмущение и в Украйна заради издигането в култ на същите тези мъже, които нахлуват в земята им и извършват предполагаемите военни престъпления на руския президент Владимир Путин.

„Трябва да ви е срам да показвате вашите „герои“, които искат да печелят кървави пари, убивайки нашите деца“, написа украинка под една от публикациите, рекламиращи тази индустрия.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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