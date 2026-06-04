Карта показва къде "Ел Ниньо" ще удари най-силно

Я влението "Ел Ниньо" се очаква да се завърне през следващите месеци и да окаже сериозно влияние върху глобалните температури и валежните режими, включително в Съединените щати, предупреждават от Организацията на обединените нации, предава Newsweek .

Климатичният феномен, който е част от повтарящ се глобален метеорологичен цикъл, има 80 процента вероятност да се формира между юни и август тази година и 90 процента вероятност да се развие преди ноември, съобщи във вторник Световната метеорологична организация (СМО), водещият климатичен орган на ООН.

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Последният цикъл на "Ел Ниньо" през 2023-2024 година беше сред петте най-силни, регистрирани досега, и допринесе за рекордно високите глобални температури през 2024 година, посочват от СМО. Прогнозните модели сочат, че предстоящото явление ще бъде поне със средна сила, като има потенциал да се превърне в силно "Ел Ниньо".

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди, че събитието трябва да бъде възприемано като „спешно климатично предупреждение“. По думите му "Ел Ниньо" „ще налее масло в огъня на затоплящия се свят“, а последствията могат бързо да се засилят и да се разпространят отвъд националните граници.

A large Saharan dust plume has stretched across the Atlantic from the west coast of Africa towards the Americas. CAMS data shows that large parts of the Caribbean are most impacted. pic.twitter.com/xRQinaKq5G — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) June 3, 2026

Къде се очаква "Ел Ниньо" да удари най-силно

Данните на Световната метеорологична организация показват, че между края на април и средата на май температурите на морската повърхност в централната и източната екваториална част на Тихия океан, ключовият регион за наблюдение на явлението, са се доближили до праговете за формиране на "Ел Ниньо".

В същото време Индексът на южната осцилация, атмосферният компонент на "Ел Ниньо", също показва признаци за развитието на явлението.

Прогнозите сочат широкообхватни последици в голяма част от света, като между юни и август се очакват температури над обичайните стойности в почти всички региони.

Многомоделната прогноза на СМО показва особено силно затопляне в обширни райони на Тихоокеанския регион, Африка, Азия и Северна и Южна Америка, което увеличава риска от горещи вълни и задълбочава съществуващите климатични заплахи.

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Очакват се и промени във валежните режими, характерни за "Ел Ниньо". По-влажни условия се прогнозират за части от южните райони на Съединените щати, южната част на Южна Америка, Африканския рог и Централна Азия.

Същевременно вероятността от по-сухо време ще се увеличи в Централна Америка, северните части на Южна Америка, Карибския басейн, Австралия и някои райони на Южна Азия.

Промените в температурите на океанските води могат да окажат влияние и върху буреносната активност. Очаква се повишен риск от циклони в централната и източната част на Тихия океан, докато сезонът на ураганите в Атлантическия океан може да бъде по-спокоен от обичайното.

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Какво представлява "Ел Ниньо"?

"Ел Ниньо", характеризиращо се със затопляне на водите в Тихия океан, и неговият противоположен феномен Ла Ниня, свързан с охлаждане на океанските води, са фази на климатичния цикъл "Ел Ниньо", Южна осцилация (ENSO), който оказва силно влияние върху времето по света.

Този цикъл се проявява неравномерно на всеки две до седем години и предизвиква предвидими промени в океанските температури, както и в обичайните модели на ветрове и валежи в тропическите райони.

"Ел Ниньо" може да доведе до по-влажни условия в южните щати на САЩ, по-сухо време в части от северните райони и промени в температурните екстремуми.

Така нареченото „супер "Ел Ниньо"“ може да потисне ураганната активност в Атлантическия океан, но едновременно с това да увеличи броя на ураганите в Тихия океан.

„Ел Ниньо“ се завръща?

Метеоролозите обикновено определят дадено събитие като „супер "Ел Ниньо"“, когато температурите на океанската вода са поне с 2 градуса по Целзий над средните стойности в продължение на няколко месеца. От 1950 година насам са регистрирани пет подобни събития.

В Съединените щати "Ел Ниньо" е известно с влиянието си върху множество метеорологични явления, включително по-слаб сезон на атлантическите урагани и по-обилни валежи по време на мусонния сезон в югозападните части на страната, заяви по-рано пред Newsweek старшият метеоролог на AccuWeather Том Кайнс.

Макар част от последствията на "Ел Ниньо" да се проявяват основно през зимата, повишен риск от валежи в Скалистите планини и югозападните райони на САЩ може да се появи още през юни.

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Предишни предупреждения

През последните месеци бяха отправени няколко сходни предупреждения за възможното завръщане на "Ел Ниньо".

Миналия месец Национална администрация за океаните и атмосферата (NOAA) съобщи, че вероятността "Ел Ниньо" да се развие между май и юли е 60 процента. Според прогнозните модели има поне 50 процента вероятност явлението да прерасне в супер "Ел Ниньо".

Междувременно американският Център за климатични прогнози заяви в последния си доклад, публикуван в петък, че „"Ел Ниньо" вероятно ще се появи скоро“, като оцени вероятността за развитие на явлението между май и юли на 82 процента.

Ел Ниньо е тук и светът трябва да се подготви

В изявлението си Гутериш добави:

„Условията на "Ел Ниньо" ще налеят масло в огъня на затоплящия се свят. Последствията ще бъдат още по-силни, ще достигнат по-далеч и ще прекосят граници с опустошителна скорост. Единственият ефективен отговор е действия в областта на климата, съизмерими с мащаба на кризата, прекратяване на зависимостта от изкопаемите горива, ускоряване на прехода към възобновяеми енергийни източници, защита на най-уязвимите хора и осигуряване на системи за ранно предупреждение за всички.“

Генералният секретар на Световна метеорологична организация Селест Сауло също призова правителствата и институциите да се подготвят за възможните последици от явлението.

Тя предупреди за повишен риск от суши, проливни валежи и горещи вълни и подчерта, че системите за ранно предупреждение и сезонните прогнози ще бъдат от решаващо значение за правителствата, хуманитарните организации и чувствителните към климатичните промени сектори като земеделието, енергетиката и управлението на водните ресурси.