Свят

Карта показва къде "Ел Ниньо" ще удари най-силно

Климатичният феномен, който е част от повтарящ се глобален метеорологичен цикъл, има 80 процента вероятност да се формира между юни и август тази година

4 юни 2026, 11:55
Карта показва къде "Ел Ниньо" ще удари най-силно
Източник: iStock

Я влението "Ел Ниньо" се очаква да се завърне през следващите месеци и да окаже сериозно влияние върху глобалните температури и валежните режими, включително в Съединените щати, предупреждават от Организацията на обединените нации, предава Newsweek

Климатичният феномен, който е част от повтарящ се глобален метеорологичен цикъл, има 80 процента вероятност да се формира между юни и август тази година и 90 процента вероятност да се развие преди ноември, съобщи във вторник Световната метеорологична организация (СМО), водещият климатичен орган на ООН.

Изгарящи горещини и силни бури: Завръщането на Ел Ниньо

Последният цикъл на "Ел Ниньо" през 2023-2024 година беше сред петте най-силни, регистрирани досега, и допринесе за рекордно високите глобални температури през 2024 година, посочват от СМО. Прогнозните модели сочат, че предстоящото явление ще бъде поне със средна сила, като има потенциал да се превърне в силно "Ел Ниньо".

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди, че събитието трябва да бъде възприемано като „спешно климатично предупреждение“. По думите му "Ел Ниньо" „ще налее масло в огъня на затоплящия се свят“, а последствията могат бързо да се засилят и да се разпространят отвъд националните граници.

  • Къде се очаква "Ел Ниньо" да удари най-силно

Данните на Световната метеорологична организация показват, че между края на април и средата на май температурите на морската повърхност в централната и източната екваториална част на Тихия океан, ключовият регион за наблюдение на явлението, са се доближили до праговете за формиране на "Ел Ниньо".

В същото време Индексът на южната осцилация, атмосферният компонент на "Ел Ниньо", също показва признаци за развитието на явлението.

Прогнозите сочат широкообхватни последици в голяма част от света, като между юни и август се очакват температури над обичайните стойности в почти всички региони.

Многомоделната прогноза на СМО показва особено силно затопляне в обширни райони на Тихоокеанския регион, Африка, Азия и Северна и Южна Америка, което увеличава риска от горещи вълни и задълбочава съществуващите климатични заплахи.

Природно явление заплашва да превърне 2026 и 2027 г. в най-горещите в историята

Очакват се и промени във валежните режими, характерни за "Ел Ниньо". По-влажни условия се прогнозират за части от южните райони на Съединените щати, южната част на Южна Америка, Африканския рог и Централна Азия.

Същевременно вероятността от по-сухо време ще се увеличи в Централна Америка, северните части на Южна Америка, Карибския басейн, Австралия и някои райони на Южна Азия.

Промените в температурите на океанските води могат да окажат влияние и върху буреносната активност. Очаква се повишен риск от циклони в централната и източната част на Тихия океан, докато сезонът на ураганите в Атлантическия океан може да бъде по-спокоен от обичайното.

Източник: iStock/GettyImages
  • Какво представлява "Ел Ниньо"?

"Ел Ниньо", характеризиращо се със затопляне на водите в Тихия океан, и неговият противоположен феномен Ла Ниня, свързан с охлаждане на океанските води, са фази на климатичния цикъл "Ел Ниньо", Южна осцилация (ENSO), който оказва силно влияние върху времето по света.

Този цикъл се проявява неравномерно на всеки две до седем години и предизвиква предвидими промени в океанските температури, както и в обичайните модели на ветрове и валежи в тропическите райони.

"Ел Ниньо" може да доведе до по-влажни условия в южните щати на САЩ, по-сухо време в части от северните райони и промени в температурните екстремуми.

Така нареченото „супер "Ел Ниньо"“ може да потисне ураганната активност в Атлантическия океан, но едновременно с това да увеличи броя на ураганите в Тихия океан.

„Ел Ниньо“ се завръща?

Метеоролозите обикновено определят дадено събитие като „супер "Ел Ниньо"“, когато температурите на океанската вода са поне с 2 градуса по Целзий над средните стойности в продължение на няколко месеца. От 1950 година насам са регистрирани пет подобни събития.

В Съединените щати "Ел Ниньо" е известно с влиянието си върху множество метеорологични явления, включително по-слаб сезон на атлантическите урагани и по-обилни валежи по време на мусонния сезон в югозападните части на страната, заяви по-рано пред Newsweek старшият метеоролог на AccuWeather Том Кайнс.

Макар част от последствията на "Ел Ниньо" да се проявяват основно през зимата, повишен риск от валежи в Скалистите планини и югозападните райони на САЩ може да се появи още през юни.

Източник: ThinkStock/Getty Images
  • Предишни предупреждения

През последните месеци бяха отправени няколко сходни предупреждения за възможното завръщане на "Ел Ниньо".

Миналия месец Национална администрация за океаните и атмосферата (NOAA) съобщи, че вероятността "Ел Ниньо" да се развие между май и юли е 60 процента. Според прогнозните модели има поне 50 процента вероятност явлението да прерасне в супер "Ел Ниньо".

Междувременно американският Център за климатични прогнози заяви в последния си доклад, публикуван в петък, че „"Ел Ниньо" вероятно ще се появи скоро“, като оцени вероятността за развитие на явлението между май и юли на 82 процента.

Ел Ниньо е тук и светът трябва да се подготви

В изявлението си Гутериш добави:

„Условията на "Ел Ниньо" ще налеят масло в огъня на затоплящия се свят. Последствията ще бъдат още по-силни, ще достигнат по-далеч и ще прекосят граници с опустошителна скорост. Единственият ефективен отговор е действия в областта на климата, съизмерими с мащаба на кризата, прекратяване на зависимостта от изкопаемите горива, ускоряване на прехода към възобновяеми енергийни източници, защита на най-уязвимите хора и осигуряване на системи за ранно предупреждение за всички.“

Генералният секретар на Световна метеорологична организация Селест Сауло също призова правителствата и институциите да се подготвят за възможните последици от явлението.

Тя предупреди за повишен риск от суши, проливни валежи и горещи вълни и подчерта, че системите за ранно предупреждение и сезонните прогнози ще бъдат от решаващо значение за правителствата, хуманитарните организации и чувствителните към климатичните промени сектори като земеделието, енергетиката и управлението на водните ресурси.

Източник: Newsweek    
Ел Ниньо климатични промени глобално затопляне Световна метеорологична организация метеорологично явление температурни рекорди климатична криза природни бедствия океански температури ранно предупреждение
Последвайте ни

По темата

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Скандал след „Евровизия“: Филип Киркоров с претенции към победата на България, DARA коментира

Скандал след „Евровизия“: Филип Киркоров с претенции към победата на България, DARA коментира

Сигнал за бомби на летището и в болница в София

Сигнал за бомби на летището и в болница в София

Весела Бабинова и Владимир Зомбори си казаха „Да“

Весела Бабинова и Владимир Зомбори си казаха „Да“

Напускане или уволнение: какво ви дължи работодателят

Напускане или уволнение: какво ви дължи работодателят

pariteni.bg
Японска и Американска Акита: прилики и разлики

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Скритото послание в зашеметяващата червена визия на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 9 минути

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън направи емоционална публична поява на благотворителния прием на Cancer Research UK в Лондон. Заедно с крал Чарлз III и кралица Камила, тя подкрепи каузата, която засяга лично кралското семейство след тежките им диагнози

Какво представлява форумът в Санкт Петербург - икономическият инструмент на Путин за външна политика

Какво представлява форумът в Санкт Петербург - икономическият инструмент на Путин за външна политика

Свят Преди 18 минути

Украинска атака с дронове е насочена към енергийни обекти край Санкт Петербург само часове преди началото на форума

Проф. Ива Христова: Кърлежи ни дебнат в парковете, Лаймската болест често е без симптоми

Проф. Ива Христова: Кърлежи ни дебнат в парковете, Лаймската болест често е без симптоми

България Преди 42 минути

Директорът на НЦЗПБ предупреди, че май и юни са най-опасните месеци. Паразитите търсят места с тънка кожа, а инфекцията може да се открие по специфично зачервяване

<p>Квотата за ваучери за храна може да се изчерпа до октомври, засегнати са 835 хиляди работещи&nbsp;</p>

АОВХ: Квотата за ваучери за храна може да се изчерпа до октомври, засегнати са 835 хиляди работещи

България Преди 48 минути

Сегашната квота вече не е достатъчна, за да покрие нарасналото търсене

,

Откриха останките на истински пиратски кораб на Бахамите

Любопитно Преди 58 минути

Точните координати на корабокрушението се пазят в строга тайна заради мародери, докато учените разплитат мистерията дали съдът е бил умишлено потопен по време на кралската чистка срещу разбойниците

Литва преговаря за американски ядрени оръжия на територията си

Литва преговаря за американски ядрени оръжия на територията си

Свят Преди 59 минути

Конституцията на балтийската държава забранява оръжията за масово унищожение в нейните граници, но президентът Гитанас Науседа подхвърли идеята за изменение на основния закон, като се позова на настоящите рискове за сигурността

ДПС предлага пълна забрана за електрическите тротинетки

ДПС предлага пълна забрана за електрическите тротинетки

България Преди 1 час

Smart Face превзема София и Пловдив с добро настроение и колоритни образи

Smart Face превзема София и Пловдив с добро настроение и колоритни образи

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новите два епизода на забавната игра в четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA

Брад Пит и Дженифър Анистън

Дженифър Анистън изненада феновете с коментар за Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

57-годишната Анистън, която изигра Рейчъл Грийн заедно с Кудроу в ролята на Фийби Бюфе в емблематичния ситком (1994–2004 г.), похвали 62-годишния Пит, докато двете си спомняха за най-добрите гост-звезди в шоуто

Случаят „Мавродиев“: Как кредит за 150 млн. лева доведе до арест в Белград

Случаят „Мавродиев“: Как кредит за 150 млн. лева доведе до арест в Белград

България Преди 1 час

От председател на КФН и ръководител на ББР до международно издирване и арест в Белград - хронология на казуса, който постави под въпрос начина, по който държавната банка е отпускала стотици милиони левове кредити

Иван Портних: Още през 2015 г. спрях опит за застрояване в "Баба Алино"

Иван Портних: Още през 2015 г. спрях опит за застрояване в "Баба Алино"

България Преди 1 час

Бившият кмет на Варна твърди, че масовата сеч и строителството са започнали след местните избори през 2023 г.

,

НАСА обяви за мъртъв апарата „Мейвън“, който изучаваше Марс

Любопитно Преди 1 час

„Преживяваме загубата на любим човек“, споделят съкрушените учени от екипа след над 10 години успешна мисия

„Това цирк ли е?“: Марко Рубио избухна заради въпрос за обувките му, подарени от Тръмп

„Това цирк ли е?“: Марко Рубио избухна заради въпрос за обувките му, подарени от Тръмп

Свят Преди 1 час

Неочакван обрат на изслушване в САЩ: Конгресменка от Демократическата партия притисна държавния секретар Марко Рубио с въпроси за размера на обувките му. Рубио реагира остро на куриозната ситуация и попита дали комисията не се е превърнала в цирк

<p>Мъж се отказа от смартфона си за месец и сподели за шокиращия ефект</p>

Живот извън мрежата: Мъж се отказа от смартфона си за месец и сподели за шокиращия ефект

Любопитно Преди 1 час

След 30 дни без социални мрежи и приложения за чат, мъжът споделя за „фантомните вибрации“ в джоба си и защо се е почувствал като призрак сред приятелите си

Назначиха трима нови заместник изпълнителни директори в БАБХ

Назначиха трима нови заместник изпълнителни директори в БАБХ

България Преди 1 час

Те ще отговарят за ключови направления от дейността на Агенцията

Кой е Стоян Мавродиев? Биография на бившия шеф на ББР

Кой е Стоян Мавродиев? Биография на бившия шеф на ББР

България Преди 1 час

Пътят от финансовия надзор до разследването за 150 млн. лева

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Даниел Ангелов: Аз съм 15 г. по-възрастен от моята съпруга, любовта ми се измерва с уважение

Edna.bg

Започнаха снимките на „Летище": Филип Буков и Павел Иванов влизат в света на авиацията

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (04.06.2026) - обедна емисия

Gong.bg

Страхотна новина: Везенков повежда България срещу Норвегия

Gong.bg

Сигнали за бомби на летището и в болница в София

Nova.bg

Задържаха бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград

Nova.bg