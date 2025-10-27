Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Ю жнокорейски президентски съветник по въпросите на сигурността заяви, че не вярва, че ще има среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в близко бъдеще, предаде Ройтерс.

О Хюн-джу, заместник-директор по националната сигурност в президентската канцелария на Южна Корея, каза пред репортери, че няма конкретна информация, въпреки спекулациите в медиите за среща между двамата лидери по време на посещението на Тръмп в Азия.

Тръмп отпътува за Япония

Президентът на САЩ отпътува от Малайзия за Япония и след Япония ще посети Южна Корея. Това е първа негова обиколка в региона, откакто стартира вторият му президентски мандат.

