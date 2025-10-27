Свят

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

О Хюн-джу каза, че няма конкретна информация, въпреки спекулациите в медиите за среща между двамата лидери

27 октомври 2025, 08:17
Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Китайският външен министър призова за край на търговските войни

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Тръмп отпътува за Япония

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация
Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Ю жнокорейски президентски съветник по въпросите на сигурността заяви, че не вярва, че ще има среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в близко бъдеще, предаде Ройтерс.

О Хюн-джу, заместник-директор по националната сигурност в президентската канцелария на Южна Корея, каза пред репортери, че няма конкретна информация, въпреки спекулациите в медиите за среща между двамата лидери по време на посещението на Тръмп в Азия.

Президентът на САЩ отпътува от Малайзия за Япония и след Япония ще посети Южна Корея. Това е първа негова обиколка в региона, откакто стартира вторият му президентски мандат.

Вижте повече в нашата галерия

[gallery]16813[/gallery]

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Доналд Тръмп Ким Чен-ун Северна Корея Южна Корея САЩ Среща на върха Президентска обиколка Азия Национална сигурност Международни отношения
