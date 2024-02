Сър Марок: Изгубената легенда за върколака в двора на крал Артур

П риказките за крал Артур и неговите рицари на кръглата маса тъкат богат гоблен от истории и цветни картини.

Мнозина познават известните истории за добрия крал, който с помощта на могъщия си съветник Мерлин и благородните си рицари управлява Великобритания, като удържа настъпващите злини и внася мир в страната.

Много от рицарите на Артур и другите герои от неговите истории са също толкова известни, колкото и кралят. Ланселот и любовта му към кралица Гуиневер, Галахад и Гауейн, магьосницата Моргана и странната Господарка на езерото - всички те имат свои собствени истории и допринасят за мита.

Но в действителност има много повече истории за Артур и неговите рицари, отколкото онези, оцелели в общественото съзнание. Някои от тези изгубени истории са също толкова увлекателни и интригуващи, колкото и тези, които обикновено се помнят, а други са далеч по-странни.

Като например историята на сър Марок, върколакът в двора на крал Артур.

In Arthurian legend, Sir Marrok was King Arthur's bodyguard. His wife turned him into a werewolf. pic.twitter.com/37mgHVtO8i