П ропагандистът на Кремъл Владимир Соловьов предложи да бъдат нанесени ядрени удари срещу две страни членки на военния съюз НАТО.

Соловьов, съюзник на руския президент Владимир Путин и държавен телевизионен водещ, отправи предупрежденията по време на две отделни излъчвания на своите предавания “Вечер с Владимир Соловьов“ и “Неделя вечер с Владимир Соловьов“.

Джулия Дейвис от Daily Beast сподели откъси от предаванията в X.

Meanwhile in Russia: Vladimir Solovyov assured fellow propagandists that none of them will be tried after the war is over, because by then, the British will have been eradicated through nuclear strikes.https://t.co/bc65cTqL73