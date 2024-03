Путин: Пълномащабен конфликт между Русия и НАТО не е изключен

В бъдеще не е изключено да се стигне до пълномащабен конфликт между Русия и НАТО, но в такъв случай светът ще бъде на крачка от трета световна война, от която никой не е заинтересован. Това заяви кандидатът за президент на Русия и настоящ държавен глава Владимир Путин на пресконференция снощи в предизборния си щаб, предаде ТАСС.

Путин направи изявления, след като частични резултати от президентските избори показаха, че е спечелил вота с рекорден резултат за постсъветската епоха.

Русия знае за присъствието на военнослужещи от страните от НАТО в Украйна, каза на пресконференцията Владимир Путин и допълни, че те масово умират там, съобщава ТАСС.

"Въоръжени военнослужещи на страни от НАТО присъстват там, ние знаем. Чуваме и френска реч там, и английска реч. В това няма нищо добро, преди всичко за тях, защото те умират там, и то масово", каза той.

Путин обърна внимание на факта, че френският президент Еманюел Макрон, който преди това направи изявления за евентуално изпращане на войски в Украйна, вече е успял да внесе "корекции" в позицията си.

"В смисъл, че този контингент ще има второстепенни функции, ще се занимава с обучение на военнослужещи в Украйна, ще обяснява как да се използва западната техника и някои други функции от този род", каза руският президент и допълни, че „това не е много по-различно от това, което правят наемниците".

'Anything is possible in today's world. It is clear to everyone that this would be one step from a full-scale world war three'



Russian President Vladimir Putin is asked whether a full-scale conflict between Russia and NATO is possiblehttps://t.co/E8mH3hyM8X



📺 Sky 501 pic.twitter.com/FH5vv1htCi — Sky News (@SkyNews) March 17, 2024

По думите на Путин Франция би могла да изиграе роля не за изостряне на конфликта в Украйна, а за мирното му уреждане и тази възможност все още не е пропусната, информира ТАСС.

Според руския държавен глава с агресивната си външнополитическа реторика френският президент Еманюел Макрон "иска да прикрие малко вътрешнополитическите проблеми“.

Путин благодари на руснаците, които отидоха да гласуват, като каза, че резултатът от президентските избори ще позволи на руското общество да се консолидира и да стане по-силно, предаде Ройтерс.

Путин говори тази вечер в централата на предизборния си щаб, след като частични резултати от президентските избори показаха, че той е спечелил вота с рекорден резултат за постсъветската епоха.

⚡ 🇷🇺 Excerpts from Vladimir Putin's speech today:



Putin on the possibility of a conflict between Russia and NATO: Everything is possible in the modern world.



Russia must be more powerful and effective.



My victory shows how right Russia was when it took its current approach.… pic.twitter.com/NEKxs72Ead — Megatron (@Megatron_ron) March 17, 2024

Путин заяви, че приоритет на Русия трябва да бъдат задачите, свързани с това, което Москва нарича "специална военна операция" в Украйна. Според него руската армия трябва да стане по-силна. Той каза, че ще направи всичко по силите си, за да реши тези задачи и да постигне целите, които той и неговата администрация смятат за приоритет.

По думите му руските въоръжени сили напредват ежедневно в Украйна и имат инициатива на бойното поле.

Владимир Путин заяви, че протестът на опозицията, организиран срещу него, не е имал никакъв ефект, но заяви, че хората, които са попречили чрез вандалски действия на гласуването на други хора, трябва да бъдат наказани.

На пресконференцията в предизборния си щаб Путин каза, че се е съгласил на сделка за размяна на затворници, включваща блогъра Алексей Навални преди смъртта му миналия месец. Путин посочи, че главно условие за размяната е щяло да бъде това Навални да не се връща в Русия.

PUTIN WARNS THE WEST A RUSSIA-NATO CONFLICT IS JUST ONE STEP FROM WW3 (Reuters)



Russian President Vladimir Putin warned the West on Monday that a direct conflict between Russia and the U.S.-led NATO military alliance would mean the planet was one step away from World War Three… pic.twitter.com/jgEcaQtCDg — FXHedge (@Fxhedgers) March 18, 2024

Президентът нарече блогъра Алексей Навални по фамилия и заяви, че смъртта му е тъжно събитие.

"Що се отнася до г-н Навални: да, той почина. Това винаги е тъжно събитие. Имали сме и други случаи на починали хора в центрове за задържане", каза той на пресконференцията в предизборния си щаб. "Не се ли е случвало това и в Съединените щати?", парира той опит на американски журналист да свърже смъртта на блогъра в затвора с нивото на демокрация в Русия.

Подобно развитие на събитията "се е случвало и в Съединените щати, и то многократно", каза Путин.

Владимир Путин каза също, че е готов за разговори по френското предложение за прекратяване на огъня в Украйна по време на Олимпийските игри, но трябва да държи сметка за интересите на Русия на фронтовата линия.

На пресконференцията руският президент похвали Китай за успехите му на световната сцена и прогнозира, че руско-китайските отношения ще станат по-силни през следващите години.

Отношенията между Русия и Китай са стабилизиращ фактор, а добрите лични отношения с китайския президент Си Цзинпин дават възможност за тяхното развитие, заяви още Путин, цитиран от ТАСС.

Според него Русия и Китай имат "много припокриващи се интереси както в сферата на икономиката, така и във външната политика".

Китай се развива с много бързи темпове, много уверено. И което е много важно - структурата на китайската икономика се променя в посока на иновациите, в посока на това икономиката да стане по-иновативна. И ние се опитваме да направим същото в рамките на страната. Пред нас стоят абсолютно същите задачи в Русия", добави Путин.

