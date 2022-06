Съдят Рики Мартин за 3 млн. долара

Р ики Мартин е изправен пред дело за 3 милиона долара от бившия си мениджър.

Ребека Дракър, която е била мениджър на Мартин през 2014-2018 г. и от май 2020 г. до април 2022 г., твърди, че не са ѝ били изплатени парите, които ѝ се дължат съгласно споразумение между тях.

В жалба, подадена във Върховния съд на Лос Анджелис, Дракър иска 3 милиона долара.

Ricky Martin Sued For $3 Million By Ex-Manager For Breach Of Contract https://t.co/oiu4t2Ypsx

Дракър твърди, че е „спасила кариерата на Рики Мартин“ и че го е „защитила“ от „последствията от неговите безразсъдности“.

„Ребека го направи не само защото беше негов мениджър, но и защото смяташе, че Мартин е неин скъп приятел“, пише в иска, заведен от адвокатите Джошуа М. Розенберг и Армунд Горчиан от "Venable LLP".

Дракър твърди, че е работила в „токсична среда“ и намекна за „особено грозен инцидент в Дубай с участието на Мартин и неговия представител Хосе Вега“ през 2018 г., който я накарал да се оттегли от ролята си на мениджър. След като месеци наред Мартин искал тя да се завърне, тя се върнала през май 2020 г.

#RickyMartin Sued By Ex-Manager For $3 Million https://t.co/bdhCUUeSj3

Но според нея животът на Мартин бил "в безпорядък", след като тя се завърнала. „Въпреки че кариерата на Мартин процъфтяваше, откакто той отново нае Ребека като свой мениджър през май 2020 г., тя беше принудена да се справи с множество лични проблеми на Мартин, като проблеми с бавачката, която той е наел да се грижи за децата си, неплащането на данъци, злоупотребата с наркотични вещества и други“, се твърди в иска.

Дракър също твърди, че е предприела стъпки, за да защити кариерата на Мартин дори след срива на певеца през септември 2020 г., когато той получил писмо от адвокат, в което пише, че ако не изплати дадена сума за разрешаване на иск срещу него, адвокатът публично ще подаде правна жалба срещу Мартин.

В отговор на това Дракър успяла да привлече „един от най-добрите адвокати в Лос Анджелис“, за да защити изпълнителя срещу „унищожителното твърдение“.

#rickymartin sued for over $3 million by ex-manager for alleged breach of contracthttps://t.co/NSnU5FrpAb