Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

И ранските власти трябва да предадат носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади на нейния медицински екип, за да може тя да получи спешно лечение, тъй като животът ѝ продължава да е в опасност, след като вчера тя беше приета по спешност в болница със сърдечна криза, предаде Ройтерс, позовавайки се на председателя на Норвежкия Нобелов комитет Йорген Ватне Фриднес.

Здравословното състояние на Мохамади, която спечели Нобелова награда за мир през 2023 г. за кампанията си за правата на човека в Иран, се е "влошило сериозно", заяви Фриднес, позовавайки се на семейството и адвоката ѝ.

Iranian human rights activist and 2023 Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi has been transferred from prison to a hospital due to a sharp decline in her health.



Активистката "беше спешно преместена в болница в град Занджан след катастрофално влошаване на здравето ѝ, включително два случая на пълна загуба на съзнание и остра сърдечна криза", се казва в изявление на фондация "Наргес Мохамади", публикувано днес на уебсайта ѝ.

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно.

Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди, като според прокуратурата по време на възпоменателната церемония за него е призовала присъстващите "да скандират непристойни лозунги" и "да нарушават обществения ред".