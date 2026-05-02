Свят

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран

2 май 2026, 20:41
Източник: БТА/АР

И ранските власти трябва да предадат носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади на нейния медицински екип, за да може тя да получи спешно лечение, тъй като животът ѝ продължава да е в опасност, след като вчера тя беше приета по спешност в болница със сърдечна криза, предаде Ройтерс, позовавайки се на председателя на Норвежкия Нобелов комитет Йорген Ватне Фриднес. 

Здравословното състояние на Мохамади, която спечели Нобелова награда за мир през 2023 г. за кампанията си за правата на човека в Иран, се е "влошило сериозно", заяви Фриднес, позовавайки се на семейството и адвоката ѝ. 

Активистката "беше спешно преместена в болница в град Занджан след катастрофално влошаване на здравето ѝ, включително два случая на пълна загуба на съзнание и остра сърдечна криза", се казва в изявление на фондация "Наргес Мохамади", публикувано днес на уебсайта ѝ. 

Иран арестува нобелистката Наргес Мохамади отново

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно.  

Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди, като според прокуратурата по време на възпоменателната церемония за него е призовала присъстващите "да скандират непристойни лозунги" и "да нарушават обществения ред".

Източник: Симеон Томов/БТА    
Наргес Мохамади Нобелова награда за мир Права на човека Иран Здраве Сърдечна криза Затвор
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Преди 1 ден
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Преди 1 ден
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Преди 23 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 50 минути

