Свят

Разкриха подробна хронология на стрелбата в Белия дом

Прокурорите твърдят, че "няма комбинация от условия, която разумно да гарантира безопасността на обществото"

30 април 2026, 14:41
Източник: БТА/AP

Ф едерални прокурори в сряда представиха най-подробния до момента поглед върху версията на правителството срещу заподозрения стрелец, който според тях е преминал през охраната на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, където президентът Доналд Тръмп и висши членове на кабинета са се намирали миналия уикенд, включително доказателства, че е произвел изстрел към служител на "Сикрет сървис".

В съдебно подаване, в което прокуратурата аргументира защо обвиняемият трябва да остане в ареста до процеса, Министерството на правосъдието на САЩ предоставя нови детайли за хронологията на стрелбата, както и подробен опис на въоръжението, което той е натрупал. Офисът на федералния прокурор за окръг Колумбия изпрати допълнителен балистичен и криминалистичен анализ в писмо до защитата по-късно същия ден.

Прокурорите твърдят, че "няма комбинация от условия, която разумно да гарантира безопасността на обществото", ако заподозреният бъде освободен, като се позовават на мащабната му подготовка и възможността, избегната "по щастливо стечение на обстоятелствата", да причини смърт и сериозни щети.

Те определят плана му като "екстремно политическо насилие".

"Изборът на цели от страна на обвиняемия показва дълбоко опасния характер на действията му", пишат прокурорите. "Опитът за убийство винаги е сериозно престъпление, но когато целта е президентът на Съединените щати, както и други високопоставени членове на правителството, потенциалните последици са далеч по-мащабни."

Адвокатите на Коул Томас Алън оспорват обхвата на версията на прокуратурата и поставят под съмнение дали има преки доказателства за твърденията, особено за обвинението, че той е стрелял с помпаща пушка в посока на служител на "Сикрет сървис" в събота вечер.

"Доказателствата на правителството за повдигнатото обвинение, опит за убийство на президента, са изградени изцяло върху предположения", пишат те в искане за освобождаването му преди процеса.

Адвокатите на Алън също се оплакват в съдебно заявление до съдията по делото, че срещите им с него са затруднени, тъй като директорът на затвора във Вашингтон държи съоръжението под строг режим на изолация.

Досега Алън е разговарял с адвокатите си единствено по телефон от затвора, от заключена килия, където е физически ограничаван по няколко начина, посочват защитниците му.

"Както съдът знае, затворът в окръг Колумбия е настанявал много високопрофилни обвиняеми. Но нито един, според нашите знания, не е бил лишаван от това основно право по начина, по който това се случи на 28 април", пишат те. "Щетите за защитата му се увеличават с всяка изминала минута."

Обществените защитници, представляващи го при първото явяване в съда тази седмица, посочват, че той няма предишни криминални прояви.

Съдията впоследствие уважава искането на адвокатите и разрешава "неограничени юридически посещения" за целия ход на делото.

  • Месец подготовка

Алън, 31-годишен от Калифорния, е обвинен в опит за убийство на президента и свързани престъпления във връзка със стрелбата. Той все още не се е признал за виновен, а адвокатът му не е отговорил на запитване за коментар.

Федералните прокурори твърдят, че той е пристигнал във Вашингтон след дълго пътуване с влак през страната и в крайна сметка се е насочил към балната зала на хотел "Вашингтон Хилтън" в събота вечер, носейки "истински арсенал". Сред него са 12-габаритна помпена пушка, пистолет, 38 калибър, множество ножове и кинжали, както и значително количество боеприпаси за презареждане, според новото съдебно подаване.

По версията на прокуратурата подготовката на Алън е започнала седмици преди вечерята. На 6 април, малко след като Тръмп обявява присъствието си на събитието, Алън търси информация за него, след което резервира две нощувки в "Вашингтон Хилтън" за същия уикенд.

Федералните прокурори твърдят, че той е знаел за вечерята, програмата, домакините и очакваните гости.

Четири дни преди атаката, на 21 април, Алън тръгва от Лос Анджелис с влак на "Амтрак", който го отвежда до Чикаго, се посочва в съдебните документи. На 23 април се качва на втори влак към Вашингтон.

По време на пътуването от Чикаго до столицата той прекарва време, четейки статия във вашингтонски вестник, озаглавена "Социалната сцена: Вашият гид за уикенда на вечерята на кореспондентите 2026", според прокуратурата.

Той пристига на гара "Юниън" на 24 април, взема метрото до "Дюпон Съркъл" и се настанява в "Хилтън", същия хотел, където се провежда събитието около 15:15 ч.

  • Денят на вечерята

В деня на събитието Алън излиза от стаята си няколко пъти и търси графика на президента в телефона си, твърдят прокурорите.

Около 20:03 ч. той прави снимка на отражението си в огледало, на която се виждат оръжия, прикрепени към тялото му.

След последна проверка на графика на президента той напуска стаята си около 20:15 ч. Около 12 минути по-късно гледа видеа на живо, показващи пристигането на президента в хотела. Според прокуратурата той е насрочил имейл, в който описва намеренията си, който да бъде изпратен до семейството му, приятели и бивш работодател в 20:30 ч.

  • Атаката

Минути след като вижда пристигането на президента, около 20:30 ч., Алън се насочва към охранителен пункт на етаж над балната зала, където са били президентът, членовете на кабинета и представители на медиите.

Преди да стигне до пункта, той сваля дългото си черно палто и разкрива помпената пушка, която носи. След това пробягва през охранителния контрол към залата, сцена, заснета на видео, публикувано от Тръмп същата вечер.

Докато тича към стълбите, Алън вдига пушката и служител на "Сикрет сървис" съобщава, че го е видял да "произвежда изстрел с пушката в посока към стълбите, водещи надолу към балната зала", се казва в съдебните документи. Същият служител и други на поста са чули изстрела.

Служителят открива огън пет пъти по Алън, без да го уцели. Малко след това той пада на земята и е арестуван.

В отговор на искане на защитата за повече информация, офисът на федералния прокурор за окръг Колумбия съобщава допълнителни детайли, като уточнява, че анализите продължават.

"Предварителните балистични и видеоанализи показват, че вашият клиент е произвел изстрел с помпената пушка в посока на служителя на "Сикрет сървис", пишат прокурорите в писмо до защитата.

Разследващите са открили изстреляна гилза в оръжието и фрагмент от мястото на инцидента, който е съвместим с единичен сачмен проектил. Местоположението на фрагмента според прокуратурата подкрепя версията, че Алън е стрелял в посока към служителя на "Сикрет сървис".ю

По темата

Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Украйна удари гигантска петролна рафинерия в Русия

Отвлякоха и пребиха човек посред бял ден в Габрово

Отвлякоха и пребиха човек посред бял ден в Габрово

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

"Демократична България" внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Вицепрезидентът на САЩ сподели емоционални подробности за хаоса по време на опита за покушение срещу Доналд Тръмп и призна, че съпругата му Уша е научила за инцидента от социалните мрежи, докато е била сама с трите им децата

Спортният министър награди медалистите ни от Европейското първенство по борба

Страната ни се нареди на четвърто място в отборното класиране в Тирана, след като националите ни завоюваха злато, две сребра и три бронза

"Възраждане": Парите за Украйна трябва да са за българите

Петров отбеляза още, че „Възраждане“ подкрепят съдебната реформа и смяна на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет

Три нови автобусни линии ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото в София

Промените, предложени от зам.-кмета по транспорт Виктор Чаушев със съвносители районните кметове на „Искър“ и „Панчарево“, бяха одобрени от СОС

ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

Парламентарната група внесе законопроект в първия пленарен ден на 52-рото на НС

Обвинението срещу Коми за "86 47" може да има последици за мнозина, включително и за Тръмп

Казусът поставя въпроси за критериите при разследване на заплахи и за последователността в действията на правосъдното министерство

Тръмп: Досиетата за НЛО включват неща, на които „няма да повярвате"

След срещи с военни пилоти, Тръмп задвижва процес по пълно огласяване на информацията за неидентифицирани аномални явления в „най-близко бъдеще“

БАБХ блокира тонове забранени препарати и торове в Свищовско

В нерегламентирани складове са открити над 28 000 литра нелегални химикали и близо 60 тона захар

Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

Актьорът от емблематичните сериали „Мелроуз Плейс“ и „Дните на нашия живот“ е починал от миокарден инфаркт. Документите сочат, че наследствено заболяване на кръвта е допривело за фаталния инцидент на 19 април

Камион пламна в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Инцидентът е станал на източния обходен път на града

Делото за убийството на Маги от Хасково влезе в съда

Близките на убитото момиче предявиха граждански иск за общо 1,8 милиона евро обезщетение

Водолази откриха останки от най-голямата военноморска загуба на САЩ през Първата световна война

Британски водолази локализираха потъналия преди повече от век кораб "Тампа" край бреговете на Корнуол

На Чарлз му отне цял живот, за да стане крал. Сега трябва да се справя с Тръмп

Дипломация на ръба: Може ли кралят да спаси "специалните отношения" с Вашингтон в ерата на непредвидимия Тръмп?

Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк

Крал Чарлз III и съпругата му Камила разделиха ангажиментите си по време на ключовата визита в САЩ. Докато кралицата събра културния елит в библиотеката, монархът посети Харлем, за да подкрепи младежки инициативи за устойчиво земеделие

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Светлина, аплодисменти и една сбъдната мечта: Вечер в памет на Иво Христов

Edna.bg

Кейт и Уилям отбелязаха 15 години брак: семейната им снимка излъчва истинско щастие

Edna.bg

ЦСКА: Остана най-важната крачка, благодарим ви за подкрепата

Gong.bg

Луис де ла Фуенте с план за Ламин Ямал и контузиите преди Мондиал 2026

Gong.bg

Очаква се засилен трафик за Деня на труда и Гергьовден

Nova.bg

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва, избраха председател

Nova.bg