Тийнейджър е убил родителите си като част от зловещ план за покушение срещу Тръмп

Т ийнейджър от Уисконсин е убил родителите си като част от зловещ план за покушение срещу президента Доналд Тръмп, разкрива ФБР, цитирано от BBC.

17-годишният Никита Касап е обвинен в убийството на майка си Татяна Касап, на 35 години, и на втория си баща Доналд Майер, на 51 години. Телата им бяха намерени безжизнени в дома им на 28 февруари.

Новоиздадената заповед за обиск твърди, че телефонът на заподозрения съдържа материали, свързани с неонацистка група, наречена "Орденът на деветте ъгъла", както и възхвала на Адолф Хитлер. Разследващите откриха и антисемитски текстове, в които обвиняемият подробно описва плановете си за убийството на Тръмп, като част от по-широка цел за сваляне на правителството, според съдебния документ.

Заподозреният е обвинен в умишлено убийство от първа степен и в още седем престъпления, включително укриване на труп и кражба на самоличност. Родителите бяха открити мъртви, когато местните власти посетиха дома им в село Уокеша, близо до Милуоки, след като момчето не се явило в училище в продължение на две седмици.

Майер е починал от огнестрелна рана в главата, докато Касап е загинала от множество огнестрелни рани, най-вероятно на 11 февруари, според наказателната жалба. В същия ден, когато телата им били открити, обвиняемият е спрян от полицията в щата Канзас, докато шофирал Volkswagen Atlas от 2018 г., принадлежащ на Майер, съобщиха следователите.

В автомобила е имало пистолет Smith & Wesson .357 на Майер, четири кредитни карти, принадлежащи на семейството, множество ценни бижута, отворен сейф и 14 000 долара в кеш, повечето от които били скрити в Библия, посочва наказателната жалба.

В писания, открити от разследващите, заподозреният е изразил убеждения в превъзходството на бялата раса и е призовал за убийството на Тръмп, което да започне политическа революция, според заповедта за обиск. Предполагаемото двойно убийство "изглежда е опит да се получат финансовите средства и автономията, необходими за реализиране на плана му", пишат разследващите.

Съдебните документи твърдят, че заподозреният е комуникирал с хора в Русия относно плановете си да убие родителите си. Властите съобщиха, че тийнейджърът е платил за дрон и експлозиви, които да използва при нападението, и е имал намерения да избяга в Украйна. "Той беше във връзка с други лица относно плана си да убие президента и да свали правителството на Съединените щати", пишат разследващите.

Заподозреният е имал предварително съдебно заседание на 9 април, на което не е пледирал по обвиненията. След това той е насрочен да се яви в съда за повдигане на обвинение - където официално ще му бъдат предявени обвиненията - на 7 май, според съда на окръг Уокеша. Той е задържан под гаранция от 1 милион долара.