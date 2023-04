Свръхдоза кокаин и фентанил е причината за смъртта на актьора Франк Валелонга-младши

А ктьорът Франк Валелонга-младши, който участва в спечелилия награда "Оскар" филм "Зелената книга", е починал от свръхдоза фентанил и кокаин, предаде Асошиейтед прес, като цитира съдебни медици от Ню Йорк, предаде БТА.

