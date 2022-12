Откриха мъртъв актьора Франк Валелонга-младши

А ктьорът Франк Валелонга-младши, участвал във филма "Зелената книга", е намерен мъртъв на улица в Ню Йорк, съобщи АП, цитирана от БТА.

Тялото е намерено през уикенда, но е идентифицирано вчера.

Мениджърът на Франк Валелонга-младши е потвърдил, че това е той.

"Green Book" actor Frank Vallelonga Jr. was found dead in New York City, police say. https://t.co/Yfpimu3HFy