Сватът на Тръмп е новият посланик на САЩ във Франция

Ч арлз Къшнър, магнат в сферата на недвижимите имоти и баща на зетя на президента Доналд Тръмп, беше утвърден от Сената за посланик на САЩ във Франция въпреки присъдите си за тежки престъпления, които бяха заличени с президентско помилване, съобщи изданието "Политико".

* Видеото е архивно!

Тръмп избра Къшнър за поста няколко седмици след победата си на изборите през ноември. Синът му, Джаред, беше старши съветник на президента по време на първия му мандат (2017-2021 г.) и помогна за сключването на Аврамовите споразумения - едно от емблематичните външнополитически постижения на Тръмп.

Къшнър беше утвърден с 51 гласа "за" при 45 "против", като сенаторът от родния му щат Ню Джърси Кори Букър беше единственият демократ, гласувал "за". Една републиканка - сенаторката от Аляска Лиза Мърковски, гласува с "против".

Charles Kushner, Jared Kushner’s father, was confirmed by the Senate as Trump’s Ambassador to France.



