СЗО стяга редиците срещу нова криза, но без САЩ в строя

Г одишната среща на Световната здравна организация започва днес в Женева, като основният акцент ще бъде поставен върху официалното приемане на дългоочаквания международен договор за пандемиите, предаде ДПА.

(Във видеото: Новите предизвикателства в здравеопазването: СЗО предупреждава, че нова пандемия е неизбежна)

Документът е изготвен с рекордно бързи темпове в отговор на поуките, извлечени от пандемията от COVID, като целта е в бъдеще да се предотврати хаосът, наблюдаван при поръчката на медицински материали, и да се осигури по-справедливо разпределение на ваксините при нови здравни кризи.

Официалното приемане на договора е насрочено за вторник.

