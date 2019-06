Б ившият президент на Египет Мохамед Морси е починал от сърдечен удар, пише Ройтерс, като цитира държавната телевизия в страната. Морси колабира в съдебна зала в Кайро по време на процес срещу него. Закаран е в болница, където е констатирана смъртта му.

Медицински източник на египетската телевизия твърди, че

бившият президент страдал от доброкачествен тумор и непрекъснато получавал необходимите лекарски грижи.

Смъртта на 67-годишният Морски предизвика голям отзвук в мюсюлманския свят. Президентът на Турция Реджеп Ердоган го нарече „мъченик” и обвини сегашните управници в Египет за случилото се, определяйки ги като „тирани”.

