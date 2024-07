Китай е засегнат едновременно от наводнения и суша

В равнините на централен Китай, полетата, които обикновено са зелени, сега са кафяви и прашни. От два месеца почти не е валяло, а селските кладенци пресъхват. Сушата, която засегна осем китайски провинции, е най-лошата, която много местни жители могат да помнят.

Със само 6% от сладководните запаси в света Китай трябва да утоли жаждата на 20% от хората по света.

Неравномерното разпределение на водата в страната допълва предизвикателството. Минали и настоящи китайски лидери разчитаха на големи инфраструктурни проекти, за да го преместят от по-влажни към по-сухи места. Но сега изменението на климата поставя на изпитание цялата страна.

Само през последния месец Китай пострада от сушата на север и наводненията на юг, които убиха десетки хора. Приписването на някое от тези събития на изменението на климата е сложно. Но учените очакват, че Китай ще има все по-често периоди на по-обилни валежи, както и по-дълги периоди на суша. В допълнение към наводненията Южен Китай беше засегнат от суши през всяка от последните три години.

Северен Китай отдавна е изсъхнал. Повечето от провинциите в региона, където живее 40% от населението, попадат под прага за „недостиг на вода“, определен от ООН. Междувременно друга тенденция, произтичаща от изменението на климата, засяга Западен Китай. Ледниците високо в Хималаите, които захранват големите реки на страната (както и тези в Югоизточна и Южна Азия), се оттеглят.

1/5 от ледената им покривка се е стопила от 50-те години на миналия век. За момента това прави части от Китай по-влажни. Оазисите в западните пустини цъфтят. Но около средата на века се очаква оттичането на стопена вода да започне да намалява. Една засегната област ще бъде басейнът на Тарим, където живеят 12 милиона души, които получават около 40% от водата си от ледниците.

Смущенията, причинени само от сушата, са стрували на китайската икономика 7 милиарда долара годишно между 1984 г. и 2015 г., според оценка на изследователи от Китайската академия на науките. Те смятат, че този брой може да се увеличи до 47 милиарда долара годишно, ако глобалните температури се повишат до 1,5°C над прединдустриалните нива (праг, който може да бъде преминат до 2030 г., ако емисиите продължат да нарастват със сегашното си темпо).

Селскостопанският сектор, който използва повече от половината вода в Китай, пострада най-много. Но други части на икономиката не са защитени. През 2022 г. в югозападната провинция Съчуан имаше месеци с малко дъжд. Дебитът на реките намаля, което доведе до намаляване наполовина на водноелектрическата енергия. Това доведе до прекъсвания на тока, като хиляди фабрики бяха принудени да ограничат производството.

Правителството се тревожи за социалната стабилност. От времето на империята китайските управници се опитват да укротят големите реки на страната, виждайки своята легитимност като обвързана с тези усилия. Бивш министър-председател Уен Джиабао веднъж каза, че недостигът на вода заплашва „самото оцеляване на китайската нация“ (с което той вероятно имаше предвид оцеляването на комунистическата партия). Президентът на Китай Си Дзинпин често говори за водните ресурси на страната и необходимостта от тяхното опазване.

Длъжностните лица са склонни да се фокусират върху предлагането на проблема. За да облекчи недостига на север, например, Китай похарчи стотици милиарди за изграждането на проекта за пренасочване на вода Юг-Север. Тази масивна система от канали изпомпва вода от Южен към Северен Китай. Неговите два основни канала, захранвани от Яндзъ и нейните притоци, бяха завършени преди около десетилетие. Но количеството вода, което се премества, все още е относително малко, така че проектът се разширява.

Миналата година Китай инвестира над 137 милиарда долара във водна инфраструктура. Голяма част от това отиде за изграждане на по-плътна мрежа от тръби и резервоари за съхранение, за да се намалят отпадъците от течове. Много крайбрежни градове изграждат инсталации за обезсоляване като „застрахователна полица“ срещу недостига на вода, казва Скот Мур от Университета на Пенсилвания.

Те могат да премахнат солта от морската вода, за да я направят годна за пиене (макар и с голяма цена от гледна точка на енергия). До следващата година Китай планира да може да обезсолява около 3 милиона кубически метра вода на ден.

Правителството също се впуска в по-спекулативни усилия. Длъжностните лица са нетърпеливи потребители на технологията за засяване на облаци, при която химикали се изстрелват в облаците, за да се опитат да насърчат водните пари да кондензират и да падат като дъжд (има малко доказателства, че тези усилия имат голямо значение). Китайски учени са покрили частично ледник на тибетското плато с покривало от отразяващ материал в опит да забавят топенето му.

Китай обаче прави малко, за да намали търсенето на вода, нещо, което според повечето анализатори е необходимо. На практика подобен подход би довел до повишаване на цената на водата, така че тя да отразява по-добре липсата на предлагане и да стимулира по-малко потребление. Вместо това правителството поддържа цените изкуствено ниски. Хората, живеещи в северен Китай, обикновено плащат много по-малко за вода от тези, живеещи в Америка, където тя е по-изобилна. Понякога китайските фермери не плащат нищо.

Това доведе до абсурдни резултати. Доклад, публикуван през април от China Water Risk, организация с нестопанска цел, установи, че 41% от центровете за данни в Китай, които използват много вода за охлаждане, са разположени в райони, предразположени към суша. Същото важи и за много от поглъщащите вода въглищни електроцентрали в Китай. В сухата северна провинция Хъбей, която някога е била пресичана от кервани с камили, сега се намират ски писти, покрити с изкуствен сняг.

От 2014 г. няколко провинции участват в проект, който ги видя да създават пазари за търговия с водни права, подобни на тези за въглеродни емисии. Но пазарите остават мозайка, лишена от координация. А слабото прилагане пречи на тяхната ефективност. Трудно е да се проследи потреблението на вода от компанията, особено ако тя черпи вода от земята.

Дори и пазарите да функционират правилно, правителството едва ли ще позволи цената на водата да се повиши много. По-скъпата вода също би направила земеделието нерентабилно в голяма част от страната. Вместо това Китай може да внася повече храна, като прехвърли търсенето на вода към по-влажни страни. Но това е малко вероятно предвид манията на партията за продоволствената сигурност.

Засега правителството изглежда много по-заинтересовано от изграждането на канали и поправянето на тръби, отколкото от увеличаването на цената на водата.

