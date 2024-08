Ужасяващият тайфун "Шаншан" донесе проливни дъждове в Япония, има жертви

Т айфунът „Шаншан“ причини смъртта на до шест души в Япония, предаде Франс прес, като се позова на говорителя на правителството Йошимаса Хаяши.

Той уточни, че до момента е потвърдена гибелта на трима души, загинали при кално свлачище. Властите проверяват дали четвърти смъртен случай е пряко свързан с тайфуна, а още двама души са в неизвестност и са смятани за мъртви.

По-рано японската агенция за справяне с бедствия съобщи, цитирана от Ройтерс, за най-малко трима загинали и 78 ранени.

„Шаншан“ донесе проливни дъждове в голяма част от територията на Япония, предизвиквайки предупреждения за наводнения и свлачища на стотици километри от окото на бурята, предаде агенция Ройтерс. Пътуванията в Япония също са засегнати от природното бедствие, както и производството в големи фабрики.

На югозападния остров Кюшу стана свлачище, хората се прибраха по домовете си, улиците утихнаха, а магазините затвориха. Според местните власти „Шаншан“ може да е една от една от най-силните бури, връхлитали Кюшу, откакто се води статистика.

„Шаншан“ позагуби от силата си и в момента е близо до крайбрежния град Кунисаки в префектура О̀ита, като се придвижва на североизток със съпътстващи ветрове със скорост 180 км/ч.

Около 125 000 домакинства в седем префектури на острова са без ток, съобщи местната електрическа компания.

